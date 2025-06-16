تطور جديد في الحرب الاسرائيلية الايرانية.. إيران بدأت باستهداف منازل قيادات إسرائيلية

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كما أضاف أن منزل نائب عن حزب الليكود استهدف في الرشقة الصاروخية الأخيرة فجر اليوم. رداً على اغتيال العديد من قادتها العسكريين الكبار، والعلماء النوويين، كشف مصدر أمني إسرائيلي اليوم الاثنين أن بدأت باستهداف منازل قيادات إسرائيلية.كما أضاف أن منزل نائب عن حزب الليكود استهدف في الرشقة الصاروخية الأخيرة فجر اليوم.

كما أوضح أن الشاباك كان بدأ منذ يومين بنقل عائلات الوزراء إلى أماكن سكن جديدة، دون الإفصاح عنها.



أتت تلك المعلومات بعدما شنت إيران هجمات صاروخية وصفتها بالأشد والأوسع على وحيفا، ما أدى إلى مقتل 8 وإصابة أكثر من 285 .

فيما أكدت مصادر إيرانية أن استخدم صواريخ ذات سرعة عالية وقدرة تدميرية كبيرة في الهجوم، وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وأشارت المصادر أيضا إلى أن الحرس الثوري استخدم في هجوم حيفا وتل أبيب عددا أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة.



في المقابل، أعلن الحرس الثوري مقتل اثنين من قواته إثر هجوم إسرائيلي على منطقة إيجرود في محافظة زنجان شمال غربي البلاد.

وقبل ذلك أعلنت تصفية عشرات في الحرس الثوري والجيش على السواء.



فيما أكدت مقتل محمد باقري فضلا عن قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية، بالإضافة إلى 7 قادة بارزين في تلك القوة الجوفضائية.



ومنذ الجمعة الماضي، شنت إسرائيل سلسلة من على مناطق إيرانية عدة، مستهدفة شتى المواقع العسكرية، فضلا عن المنشآت النووية، في مقدمتها نطنز وفوردو وأصفهان.



كما توعدت بتنفيذ المزيد من الهجمات، مؤكدة وجود قائمة كبيرة من الأهداف.