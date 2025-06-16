27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معلومات جديدة عن الطائرة الهندية.. هذا ما قاله الطيار قبل الكارثة
Lebanon 24
16-06-2025
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت السلطات
الهندية
عن آخر كلمات طيار رحلة "إير إنديا" رقم 171 التي تحطمت الخميس، مسلطة الضوء على اللحظات الأخيرة المأساوية قبل سقوط الطائرة في ولاية غوجارات، ما أسفر عن مقتل 241 شخصا على متنها وعلى الأرض.
Advertisement
وأكدت هيئة الطيران المدني في
الهند
أنّ الطيار وجّه نداءات استغاثة قبل تحطم الطائرة المتجهة من
أحمد أباد
إلى مطار غاتويك في
لندن
.
وكان طيار الرحلة كان الكابتن سوميت ساباروال، وهو طيار مخضرم لديه خبرة 3 عقود.
وقال الطيار عبر جهاز الاتصال: "قوة الدفع لم تتحقق.. نحن نسقط.. ماي داي.. ماي داي.. ماي داي"، وذلك قبل لحظات من فقدان السيطرة على الطائرة.
وعبارة "ماي داي" هو نداء استغاثة متعارف عليه دوليا، يطلق من خلال الاتصالات اللاسلكية (الراديو) للإبلاغ عن خطر جسيم يهدد مركبة ما (طائرة أو سفينة أو قطار) ويجب على مطلق النداء أن يكرره ثلاث مرات. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
من الإقلاع إلى الكارثة خلال لحظات… فيديو جديد يرصد تحطم الطائرة الهندية
Lebanon 24
من الإقلاع إلى الكارثة خلال لحظات… فيديو جديد يرصد تحطم الطائرة الهندية
16/06/2025 12:54:13
16/06/2025 12:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن "كارثة الطائرة الهنديّة"... هذا مصير جميع الركاب
Lebanon 24
آخر خبر عن "كارثة الطائرة الهنديّة"... هذا مصير جميع الركاب
16/06/2025 12:54:13
16/06/2025 12:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن تسريب معلومات 40 طياراً إسرائيلياً شاركوا في الهجوم عليها
Lebanon 24
إيران تعلن تسريب معلومات 40 طياراً إسرائيلياً شاركوا في الهجوم عليها
16/06/2025 12:54:13
16/06/2025 12:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة حربيّة في فنلندا... وهذا مصير الطيّار
Lebanon 24
تحطم طائرة حربيّة في فنلندا... وهذا مصير الطيّار
16/06/2025 12:54:13
16/06/2025 12:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"The Telegraph": خامنئي يواجه غضبًا داخليًا.. هل يتجه النظام نحو الزوال؟
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": خامنئي يواجه غضبًا داخليًا.. هل يتجه النظام نحو الزوال؟
05:30 | 2025-06-16
16/06/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ إيراني أصاب ملجأ إسرائيلياً.. كيف حصل ذلك؟
Lebanon 24
صاروخ إيراني أصاب ملجأ إسرائيلياً.. كيف حصل ذلك؟
05:42 | 2025-06-16
16/06/2025 05:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
20 شهيداً في غزة وأكثر من 200 مصاب نتيجة القصف الإسرائيلي
Lebanon 24
20 شهيداً في غزة وأكثر من 200 مصاب نتيجة القصف الإسرائيلي
05:26 | 2025-06-16
16/06/2025 05:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي: دمرنا ثلث المنصات الإيرانيّة
Lebanon 24
أدرعي: دمرنا ثلث المنصات الإيرانيّة
05:07 | 2025-06-16
16/06/2025 05:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من غور الأردن إلى قيساريا.. إسرائيل تعترض مسيّرتين إحداهما اقتربت من منزل نتنياهو
Lebanon 24
من غور الأردن إلى قيساريا.. إسرائيل تعترض مسيّرتين إحداهما اقتربت من منزل نتنياهو
05:07 | 2025-06-16
16/06/2025 05:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور)
Lebanon 24
في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور)
07:40 | 2025-06-15
15/06/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
Lebanon 24
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
09:30 | 2025-06-15
15/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
02:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
23:00 | 2025-06-15
15/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
22:42 | 2025-06-15
15/06/2025 10:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-06-16
تقرير لـ"The Telegraph": خامنئي يواجه غضبًا داخليًا.. هل يتجه النظام نحو الزوال؟
05:42 | 2025-06-16
صاروخ إيراني أصاب ملجأ إسرائيلياً.. كيف حصل ذلك؟
05:26 | 2025-06-16
20 شهيداً في غزة وأكثر من 200 مصاب نتيجة القصف الإسرائيلي
05:07 | 2025-06-16
أدرعي: دمرنا ثلث المنصات الإيرانيّة
05:07 | 2025-06-16
من غور الأردن إلى قيساريا.. إسرائيل تعترض مسيّرتين إحداهما اقتربت من منزل نتنياهو
04:47 | 2025-06-16
"مطاردة لنصف ساعة".. طائرات إيرانية تدخل أجواء إسرائيل
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
16/06/2025 12:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
16/06/2025 12:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
16/06/2025 12:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24