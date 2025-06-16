معلومات جديدة عن الطائرة الهندية.. هذا ما قاله الطيار قبل الكارثة



Advertisement

وأكدت هيئة الطيران المدني في أنّ الطيار وجّه نداءات استغاثة قبل تحطم الطائرة المتجهة من إلى مطار غاتويك في . كشفت السلطات عن آخر كلمات طيار رحلة "إير إنديا" رقم 171 التي تحطمت الخميس، مسلطة الضوء على اللحظات الأخيرة المأساوية قبل سقوط الطائرة في ولاية غوجارات، ما أسفر عن مقتل 241 شخصا على متنها وعلى الأرض.وأكدت هيئة الطيران المدني في أنّ الطيار وجّه نداءات استغاثة قبل تحطم الطائرة المتجهة من إلى مطار غاتويك في .

وكان طيار الرحلة كان الكابتن سوميت ساباروال، وهو طيار مخضرم لديه خبرة 3 عقود.



وقال الطيار عبر جهاز الاتصال: "قوة الدفع لم تتحقق.. نحن نسقط.. ماي داي.. ماي داي.. ماي داي"، وذلك قبل لحظات من فقدان السيطرة على الطائرة.



وعبارة "ماي داي" هو نداء استغاثة متعارف عليه دوليا، يطلق من خلال الاتصالات اللاسلكية (الراديو) للإبلاغ عن خطر جسيم يهدد مركبة ما (طائرة أو سفينة أو قطار) ويجب على مطلق النداء أن يكرره ثلاث مرات. (سكاي نيوز عربية)