أطلق من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يرصد صاروخاً حوثياً

أعلن الجيش الاثنين أن صاروخا من اليمن سقط قبل دخول أجواء ، بعدما انطلقت في أنحاء عدة من البلاد.

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وقال الجيش في بيان "عقب صفارات الانذار التي انطلقت قبل وقت قصير في مناطق عدة.. سقط صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى الأراضي "، وفق ما نقلته "فرانس برس".



وأمس الأحد، أعلنت جماعة ، أنها استهدفت مدينة في وسط إسرائيل بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالتنسيق مع .



"مواقع حساسة"

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة ، : "عمليتنا تناسقت مع العمليات التي نفذها الجيش ضد العدو الإسرائيلي".



كما أضاف أن الحوثيين استهدفوا "مواقع حساسة" في يافا، وفق تعبيره.



أتى ذلك، بعدما شن الجيش الإسرائيلي يوم السبت غارات على العاصمة محاولا اغتيال قيادي حوثي كبير.



فيما كشف مسؤول إسرائيلي أن "العملية استهدفت رئيس أركان قوات الحوثيين محمد الغماري"، مشيرا إلى أنه "قتل أو أصيب في الغارة.