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عربي-دولي

أطلق من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يرصد صاروخاً حوثياً

Lebanon 24
16-06-2025 | 04:06
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أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن صاروخا من اليمن سقط قبل دخول أجواء إسرائيل، بعدما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء عدة من البلاد.
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وقال الجيش في بيان "عقب صفارات الانذار التي انطلقت قبل وقت قصير في مناطق عدة.. سقط صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وأمس الأحد، أعلنت جماعة الحوثي، أنها استهدفت مدينة يافا في وسط إسرائيل بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالتنسيق مع طهران.

"مواقع حساسة"
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة اليمنية، يحيى سريع: "عمليتنا تناسقت مع العمليات التي نفذها الجيش الإيراني ضد العدو الإسرائيلي".

كما أضاف أن الحوثيين استهدفوا "مواقع حساسة" في يافا، وفق تعبيره.

أتى ذلك، بعدما شن الجيش الإسرائيلي يوم السبت غارات على العاصمة صنعاء محاولا اغتيال قيادي حوثي كبير.

فيما كشف مسؤول إسرائيلي أن "العملية استهدفت رئيس أركان قوات الحوثيين محمد الغماري"، مشيرا إلى أنه "قتل أو أصيب في الغارة.
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