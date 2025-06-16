قرار جديد في إسرائيل.. لا رحلات جوية حتى هذا التاريخ

أعلنت ، اليوم الإثنين، إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية حتى 30 حزيران الجاري، وذلك في خضمّ التوتر - والقصف الصاروخي المُتبادل بين الطرفين.

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في المقابل، صرَّح مسؤولون في وزارتي النقل والدفاع بإسرائيل أنَّ شركات الطيران في البلاد ستبدأ بإجلاء الإسرائيليين خلال 72 ساعة.