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عربي-دولي

قرار جديد في إسرائيل.. لا رحلات جوية حتى هذا التاريخ

Lebanon 24
16-06-2025 | 04:18
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أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية حتى 30 حزيران الجاري، وذلك في خضمّ التوتر الإيراني - الإسرائيلي والقصف الصاروخي المُتبادل بين الطرفين.
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في المقابل، صرَّح مسؤولون في وزارتي النقل والدفاع بإسرائيل أنَّ شركات الطيران في البلاد ستبدأ بإجلاء الإسرائيليين خلال 72 ساعة.
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