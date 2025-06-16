مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. أسعار الغاز الأوروبية ترتفع

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استمرت أسعار الطبيعي بالارتفاع في بداية التعاملات الأوروبية في ظل المخاوف من احتمالات اتساع نطاق الحرب الدائرة بين وإيران، وتأثيرات ذلك على أسواق الطاقة العالمية.وذكرت وكالة نيوز، الاثنين، أن أسعار العقود الآجلة القياسية للتعاملات لأوروبية ارتفعت اليوم بنسبة 2.2 بالمئة بعدارتفاعها الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 4.8 بالمئة.ودخل الصراع المفتوح بين إسرائيل وإيران يومه الرابع في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تهدئة قريبة، مما يؤجج المخاوف من اتساع نطاق الحرب في منطقة الغنية بالنفط والغاز.يعتبر الخوف من اضطراب حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر نتيجة الحرب أكبر هاجس لدى المتعاملين في سوق الغاز.