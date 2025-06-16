"مطاردة لنصف ساعة".. طائرات إيرانية تدخل أجواء إسرائيل

أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تسجيل تسلل طائرات مُسيرة إيرانيَّة باتجاه الأجواء .

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وقالت التقارير إنَّ صافرات الإنذار الإسرائيلية دوّت في قيسارية، الخضيرة، جسر الزرقاء وذلك قبل أن يجري إسقاط إحدى الطائرلات في قيسارية إثر مطاردتها من قبل سلاح الجو ، وفق ما ذكرت صحيفة " " الإسرائيلية.

بدوره، ذكر مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المطاردة استمرّت لنصف ساعة قبل أن يتم اعتراض الطائرة في أجواء قيسارية.

في غضون ذلك، جرى تفعيل صافرات الإنذار إثر تسلل طائرة مُسيرة باتجاه مرتفعات السوري المُحتل، وتحديداً نحو مستوطنة يوناتان الإسرائيليَّة.