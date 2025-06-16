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عربي-دولي

"مطاردة لنصف ساعة".. طائرات إيرانية تدخل أجواء إسرائيل

Lebanon 24
16-06-2025 | 04:47
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أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تسجيل تسلل طائرات مُسيرة إيرانيَّة باتجاه الأجواء الإسرائيلية.
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وقالت التقارير إنَّ صافرات الإنذار الإسرائيلية دوّت في قيسارية، الخضيرة، جسر الزرقاء وادي عربة وذلك قبل أن يجري إسقاط إحدى الطائرلات في قيسارية إثر مطاردتها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
 
بدوره، ذكر مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المطاردة استمرّت لنصف ساعة قبل أن يتم اعتراض الطائرة في أجواء قيسارية.
 
في غضون ذلك، جرى تفعيل صافرات الإنذار إثر تسلل طائرة مُسيرة باتجاه مرتفعات الجولان السوري المُحتل، وتحديداً نحو مستوطنة يوناتان الإسرائيليَّة.

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