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أدرعي: دمرنا ثلث المنصات الإيرانيّة

Lebanon 24
16-06-2025 | 05:07
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قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ "سلاح الجوّ نفذ الليلة الماضية عدّة موجات من الغارات على أهداف عسكرية في أصفهان، وسط إيران". 
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وأضاف أدرعي: "في إطار هذه الغارات، قرابة 50 طائرة مقاتلة وقطعة جوية قامت برصد واستهداف مواقع لتخزين الصواريخ، ومنصات إطلاق صواريخ أرض–أرض كانت جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل، بالإضافة إلى مقرات تمركزت فيها خلايا إطلاق الصواريخ لإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

 
وتابع: "خلال هذه الهجمات، تم تحييد أكثر من 20 صاروخًا في وقت متزامن، قبل دقائق من إطلاقها نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وفي إحدى الغارات، تم رصد خلية إطلاق خلال محاولتها تنفيذ إطلاق صواريخ أرض–أرض نحو إسرائيل. في عملية إغلاق دقيق للدائرة، تم تصفية الخلية من الجوّ وتدمير الصواريخ". 

وقال: "منذ بداية العملية، تم تدمير أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ – أي ثلث مجمل المنصات الإيرانية".
 
 
 
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