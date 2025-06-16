أدرعي: دمرنا ثلث المنصات الإيرانيّة

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قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ "سلاح الجوّ نفذ الليلة الماضية عدّة موجات من على أهداف عسكرية في أصفهان، وسط ".

وأضاف أدرعي: "في إطار هذه الغارات، قرابة 50 طائرة مقاتلة وقطعة جوية قامت برصد واستهداف مواقع لتخزين الصواريخ، ومنصات إطلاق صواريخ أرض–أرض كانت جاهزة للإطلاق نحو ، بالإضافة إلى مقرات تمركزت فيها خلايا إطلاق الصواريخ لإطلاقها باتجاه الأراضي ".





وتابع: "خلال هذه الهجمات، تم تحييد أكثر من 20 صاروخًا في وقت متزامن، قبل دقائق من إطلاقها نحو الإسرائيلية. وفي إحدى الغارات، تم رصد خلية إطلاق خلال محاولتها تنفيذ إطلاق صواريخ أرض–أرض نحو إسرائيل. في عملية إغلاق دقيق للدائرة، تم تصفية الخلية من الجوّ وتدمير الصواريخ".



وقال: "منذ بداية العملية، تم تدمير أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ – أي ثلث مجمل المنصات ".