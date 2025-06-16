20 شهيداً في غزة وأكثر من 200 مصاب نتيجة القصف الإسرائيلي

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أفادت في غزة بمقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 200، بينهم 50 حالة خطيرة، نتيجة القصف .وتابعت الوزارة أن الضحايا سقطوا نتيجة لاستهداف الجيش الإسرائيلي للمواطنين أثناء توجههم إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية. وجاءت هذه الحصيلة الأولية منذ ساعات الأولى، حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى .وأشار التصريح إلى تعرض المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في مواصي محافظة لإطلاق نار من قبل آليات الجيش الإسرائيلي، مما يشكل خطرا داهما على حياة المرضى والطواقم الطبية العاملة فيه، فيما أدانت الوزارة بشدة استمرار "جرائم " التي تستهدف المدنيين العزل والمرافق الصحية، لاسيما أثناء تلقيهم العلاج.وفي سياق متصل، ناشدت الوزارة والجهات المعنية العمل على إعادة تشغيل مستشفى غزة ، في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها القطاع الصحية، حيث تعاني المستشفيات العاملة من امتلاء كامل بقدراتها الاستيعابية بالمصابين والمرضى. كما طالبت بضرورة إيجاد آليات بديلة وآمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية تحول دون تعرض المواطنين للاستهداف أثناء محاولتهم الحصول على قوتهم اليومي.واختتمت الوزارة تصريحها بالمناشدة العاجلة لكافة المؤسسات والجهات الدولية المعنية بضرورة توفير الحماية الفورية للمرافق الصحية والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفيات، في ظل التصعيد الخطير للانتهاكات ضد القطاع الصحي في .