من غور الأردن إلى قيساريا.. إسرائيل تعترض مسيّرتين إحداهما اقتربت من منزل نتنياهو

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اخترقت مسيّرة الحدود الشرقية لإسرائيل من جهة غور ، وتمكنت من التحليق لمدة تقارب ثلث ساعة باتجاه السهل الساحلي في الغرب.وخلال تحليقها، لاحقتها أربع مروحيات عسكرية إسرائيلية أثناء مرورها فوق جنين، ثم منطقة وادي غارة جنوبي حيفا، وصولاً إلى قيساريا حيث يقع المنزل الخاص لرئيس الوزراء .في وقت لاحق، سُمع دوي انفجار، وأفادت القناة 12 بأن سلاح الجو تمكن من إسقاط المسيّرة وتحييد التهديد.وفي تصريح له، أوضح المتحدث باسم الجيش أن "سلاح الجو اعترض مسيّرتين، الأولى اخترقت المجال الجوي من الشرق، والثانية من جنوب ". (روسيا اليوم)