Advertisement

عربي-دولي

من غور الأردن إلى قيساريا.. إسرائيل تعترض مسيّرتين إحداهما اقتربت من منزل نتنياهو

Lebanon 24
16-06-2025 | 05:07
A-
A+
Doc-P-1376714-638856737771790086.jpg
Doc-P-1376714-638856737771790086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اخترقت مسيّرة الحدود الشرقية لإسرائيل من جهة غور الأردن، وتمكنت من التحليق لمدة تقارب ثلث ساعة باتجاه السهل الساحلي في الغرب.
Advertisement

وخلال تحليقها، لاحقتها أربع مروحيات عسكرية إسرائيلية أثناء مرورها فوق جنين، ثم منطقة وادي غارة جنوبي حيفا، وصولاً إلى قيساريا حيث يقع المنزل الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في وقت لاحق، سُمع دوي انفجار، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو تمكن من إسقاط المسيّرة وتحييد التهديد.

وفي تصريح له، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو اعترض مسيّرتين، الأولى اخترقت المجال الجوي من الشرق، والثانية من جنوب الجولان". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: الدفاعات الإسرائيلية تعترض مسيّرتين أطلقتا باتجاه منطقة بيسان قرب غور الأردن
lebanon 24
16/06/2025 14:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: ملثمون رشقوا منازل عائلات فلسطينية في غور الأردن بالحجارة وهاجموا السيارات وأطلقوا النار وسرقوا أغناما
lebanon 24
16/06/2025 14:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن: دفاعاتنا الجوية اعترضت عددا من الصواريخ والمسيّرات دخلت مجالنا اليوم
lebanon 24
16/06/2025 14:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 120 مسيّرة أوكرانية خلال يوم واحد
lebanon 24
16/06/2025 14:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:45 | 2025-06-16
07:40 | 2025-06-16
07:28 | 2025-06-16
07:24 | 2025-06-16
07:17 | 2025-06-16
07:11 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24