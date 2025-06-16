ما هو نظام "باراك ماغن" الذي استخدمته إسرائيل لأوّل مرّة ضدّ إيران؟

ذكر موقع "العربية"، أنّ الجيش أعلن عن اعتراض مسيّرات إيرانية بنظام الدفاع الجوي " ماغن" لأول مرة.

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و"باراك ماغن" هو نظام دفاع جوي متطوّر من إنتاج الصناعات الجوية .



ويتضمن راداراً متعدد المهام يمكّن من اكتشاف مجموعة متنوعة من التهديدات، وتصنيفها حسب نظام الأسلحة، واعتراضها بواسطة صاروخ اعتراضي بعيد المدى.



كما يتمتع النظام بالقدرة على التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وصواريخ ، والطائرات من دون طيار، وغيرها. (العربية)