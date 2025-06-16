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عربي-دولي

ما هو نظام "باراك ماغن" الذي استخدمته إسرائيل لأوّل مرّة ضدّ إيران؟

Lebanon 24
16-06-2025 | 05:59
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ذكر موقع "العربية"، أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراض مسيّرات إيرانية بنظام الدفاع الجوي "باراك ماغن" لأول مرة.
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و"باراك ماغن" هو نظام دفاع جوي متطوّر من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويتضمن راداراً متعدد المهام يمكّن من اكتشاف مجموعة متنوعة من التهديدات، وتصنيفها حسب نظام الأسلحة، واعتراضها بواسطة صاروخ اعتراضي بعيد المدى.

كما يتمتع النظام بالقدرة على التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، والطائرات من دون طيار، وغيرها. (العربية)
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