الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية.. هذا ما كشفه غروسي

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غروسي يكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النوويةأكد للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ، أنه لم تسجل أي أضرار إضافية في موقع نطنز منذ الهجوم الذي وقع يوم الجمعة.وأشار غروسي إلى أن أربع منشآت في مدينة أصفهان تعرضت لأضرار، من بينها المختبر الكيميائي المركزي، ومنشأة لتحويل اليورانيوم، ومصنع لإنتاج الوقود المخصص لمفاعل ، بالإضافة إلى منشأة تعنى بتحويل مادة (UF4) إلى معدن اليورانيوم.وأوضح أنه لم يسجل أي ضرر في موقع فوردو لتخصيب الوقود، كما لم تلحق أي أضرار بمفاعل الماء الثقيل في خُنداب، الذي لا يزال قيد الإنشاء.في صباح 13 حزيران، أطلقت عملية جوية واسعة تحت اسم "عملية الصاعد" مستهدفة مواقع نووية وعسكرية داخل ، كان ضمنها مرفق تخصيب اليورانيوم في نطنزوقد أكدت إسرائيل أن الضربات طالت محطة الطاقة الأرضية والمرافق الداعمة تحت الأرض في موقع نطنز، مما أسفر عن "أضرار كبيرة" للموقع حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.وفي وقت لاحق، أفاد غروسي، بأن المرافق تحت الأرضية في نطنز لم تتعرض لأضرار إضافية بعد الهجوم، وأن الضرر اقتصر على المباني السطحية، مثل محطة الطاقة والمبنى التابع لها .وفي رد رسمي للجيش الإسرائيلي أعلن المتحدث باسم الجيش: "لقد ضربنا المجال تحت الأرض واستهدفنا البنية التحتية الحيوية اللازمة لاستمرار عمل المنشأة، وقد أحدثنا أضرارا معلّقة في هذا الموقع" .وأضاف أن الضربة كانت دقيقة وبمعلومات استخباراتية من وأنها استهدفت جانباً من قدرات التخصيب لكن لم تُوضح مدى تأثيرها على قدرات إيران طويلة الأمد.