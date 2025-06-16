قصّة حزينة... احتفلا بخطوبتهما وماتا على متن الطائرة الهنديّة

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لقي زوجان من ليستر في مصرعهما في حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية ، بعد أيام فقط من احتفالهما بخطبتهما في .وكان هارديك أفاييا البالغ من العمر 27 عاما، وفيبهوتي البالغة من العمر 28 عاما، من بين نحو 300 راكب على متن الرحلة AI-171 التي تحطمت بشكل مأسوي بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد في ولاية غوجارات، الخميس الماضي.وأفاد ، مسؤول محلي في مدينة أمبيل، مسقط رأس العروس، أن كان سافر إلى الهند في عطلة قصيرة للاحتفال بخطبتهما مع العائلة.