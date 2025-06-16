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عربي-دولي

قصّة حزينة... احتفلا بخطوبتهما وماتا على متن الطائرة الهنديّة

Lebanon 24
16-06-2025 | 06:09
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لقي زوجان من ليستر في بريطانيا مصرعهما في حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، بعد أيام فقط من احتفالهما بخطبتهما في الهند.
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وكان هارديك أفاييا البالغ من العمر 27 عاما، وفيبهوتي باتيل البالغة من العمر 28 عاما، من بين نحو 300 راكب على متن الرحلة AI-171 التي تحطمت بشكل مأسوي بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد في ولاية غوجارات، الخميس الماضي.

وأفاد دارشان باتيل، مسؤول محلي في مدينة أمبيل، مسقط رأس العروس، أن الثنائي كان سافر إلى الهند في عطلة قصيرة للاحتفال بخطبتهما مع العائلة.
 
وأضاف: "أقاما حفل خطوبة قبل أسبوع فقط، وكانا عائدين إلى المملكة المتحدة عندما وقع الحادث". (ارم نيوز)
 
 
 
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