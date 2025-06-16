لماذا تقوم إيران بقصف إسرائيل خلال الليل؟

Advertisement

ذكر موقع " 24"، أنّه مع دوي واعتراض الدفاعات الجوية للتهديدات في جوف الليل، برز نمطٌ جديدٌ في استراتيجية الصاروخية: الضرب تحت جنح الظلام.وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، إنّ إطلاق الصواريخ المتكررة من إيران خلال ساعات الليل ليس مصادفةً، بل يعكس عقيدةً عسكريةً وتكنولوجيةً متعمدةً تهدف إلى التعتيم والمفاجأة وإثارة الخوف.وبحسب الصحيفة، في حين أن الليل يوفر إخفاءً واضحاً، فإن خيار الضرب تحت جنح الظلام ينبع من أسباب تتجاوز مجرد الرؤية كونه يتجاوز ذلك إلى أنه مزيجٌ من القيود التقنية والضرورة التشغيلية والحرب النفسية معاً.واشار التقرير إلى أن الاستهداف بالصواريخ على عكس الطائرات تماماً، حيث لا يمكن للصواريخ الاعتماد على الأكسجين الجوي للدفع. بل يجب أن تحمل الوقود والمؤكسد وهما مكونان ضروريان للاحتراق داخل أنظمتها. وذلك لأن الصواريخ الباليستية تصل إلى ارتفاعاتٍ يكون فيها الأكسجين نادراً أو معدوماً.وبيّن التقرير أن هذا الشرط الأساسي في الصواريخ يقسمها إلى فئتين هما تلك التي تعمل بالوقود السائل والتي تستخدم الوقود الصلب ولكلٍّ منهما آثاره الاستراتيجية.وترى الصحيفة، أن استخدام إيران المتكرر لعمليات الإطلاق الليلية ليس قراراً عشوائياً بل يعكس عقيدة عسكرية متعددة الطبقات تأخذ في الاعتبار الحقائق التقنية والفرص الاستراتيجية والديناميكيات النفسية للحرب.ومن خلال الاستفادة من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب والسائل، ومنصات الإطلاق المتحركة، والإخفاء الطبيعي في الليل، بنت إيران نظاماً يُعطي الأولوية للبقاء والمفاجأة والتأثير النفسي حتى عندما تفشل الصواريخ نفسها في الوصول إلى أهدافها وفي المعركة الدائرة من أجل الردع والدفاع، يُعد توقيت الإطلاق حاسماً بقدر أهمية الصاروخ عينه. (الإمارات 24)