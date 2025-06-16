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عربي-دولي

غارات إسرائيليّة جديدة... وإيران تُسقط طائرة أميركيّة

Lebanon 24
16-06-2025 | 06:53
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لليوم الرابع على التوالي، شنت إسرائيل موجة مكثفة من الضربات على مواقع مختلفة في إيران.
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في المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية عن إسقاط 8 طائرات مسيّرة إسرائيلية متطورة في محافظة دهلران جنوب غربي البلاد.
وأوضح محافظ دهلران أنه تمّ تدمير طائرة مسيّرة من طراز MQ9، وهي من صناعة الولايات المتحدة وإنتاج شركة General Atomics، في منطقة عين الصولة التابعة لقضاء سهل عباس الحدودي في دهلران.

وفي كرمنشاه أيضا غربي ايران، شوهدت أعمدة دخان تتصاعد إثر دوي انفجارات، ما خلف دمارا كبيرا في بعض المناطق. كما تضرر مستشفى الفرابي في المنطقة عينها.

إلى ذلك، شهد معسكر للحرس الثوري الإيراني في محمدشهر – كرج، غربي طهران، عدة تفجيرات، بينما تصاعدت أعمدة الدخان.

كذلك سمع دوي انفجارات في مدينة مشهد شمال شرق البلاد. فيما أعلنت السلطات الإيرانية "تدمير مسيرات صغيرة إسرائيلية في مشهد".
 
وأفاد مقرّ المنطقة الشمالية الشرقية للجيش الإيراني في بيان أن "منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة اشتبكت مع عدد من المسيّرات الصغيرة التابعة للقوات المعادية، وتمكّنت من منعها من تنفيذ أي عمليات أو اختراق".

أما في العاصمة طهران التي شهدت منذ الصباح ازدحاما مروريا، جراء خروج العديد من الإيرانيين نحو مناطق أكثر أمناً، فأفيد بإغلاق البازار الكبير، مع استمرار الضربات والتهديدات الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه دمر ثلث منصات إطلاق الصواريخ "أرض-أرض" التابعة لإيران خلال الغارات التي بدأت في 13 حزيران.

وأوضح في إحاطة صحفية بوقت سابق اليوم أنه "منذ بداية العملية دمر أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ، ما مثل ثلث إجمالي منصات إطلاق الصواريخ لدى النظام الإيراني".

كما أشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن الليلة الماضية من تدمير 20 صاروخاً باليستياً إيرانياً "قبل دقائق من إطلاقها على العمق الإسرائيلي". وأضاف المكتب الصحفي أن نحو 50 مقاتلة وطائرات أخرى تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شاركت في هذه الغارات الليلية، وكان من مهامها تدمير منصات إطلاق الصواريخ.

كما أكد مهاجمة مستودعات صواريخ ومراكز قيادة كانت تجهز لقصف جديد على الأراضي الإسرائيلية. (العربية)
 
 
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