خلال حفل عيد ميلاده الذي كلّف الملايين.. صورة تنتشر لترامب وانتقادات قاسية تُلاحقه

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شوهد الرئيس الأميركي وهو نائم خلال عرض عسكري احتفالا بعيد ميلاده 79 والذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي.وانتشرت صورة على تظهر الرئيس الأميركي وهو يجلس مغمض العينين، ويبدو وكأنه ينام بجوار زوجته بينما يستمر الموكب العسكري في استكمال برنامج الحفل.أثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل أحد المستخدمين: "هل شوهد نائمًا في عرض عسكري بمناسبة عيد ميلاده؟ كل هذه الموارد، وأموال الضرائب، والخدمات اللوجستية اللازمة لإقامة هذا ، وما زال غير راضٍ؟"ومع ذلك، لم يكن ترامب بدا مملاً للغاية لدرجة أنه لم يُعر الحدث اهتماماً. فقد بدت الأميركية ترامب أيضاً غافيةً في منتصف العرض، حيث نُشرت صورة لها وهي مغمضة العينين.كما تعرّض جيه دي لانتقادات لإحضاره أطفاله إلى العرض العسكري. حضر فانس برفقة زوجته أوشا وأطفاله الثلاثة. ووصف بعض المشاهدين الأطفال بأنهم "خارجون عن السيطرة" خلال المراسم.