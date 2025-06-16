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عربي-دولي

خلال حفل عيد ميلاده الذي كلّف الملايين.. صورة تنتشر لترامب وانتقادات قاسية تُلاحقه

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:02
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شوهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو نائم خلال عرض عسكري احتفالا بعيد ميلاده 79 والذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي.
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وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الرئيس الأميركي وهو يجلس مغمض العينين، ويبدو وكأنه ينام بجوار زوجته ميلانيا ترامب بينما يستمر الموكب العسكري في استكمال برنامج الحفل.

أثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل أحد المستخدمين: "هل شوهد ترامب نائمًا في عرض عسكري بمناسبة عيد ميلاده؟ كل هذه الموارد، وأموال الضرائب، والخدمات اللوجستية اللازمة لإقامة هذا العرض، وما زال غير راضٍ؟"

ومع ذلك، لم يكن ترامب الوحيد الذي بدا مملاً للغاية لدرجة أنه لم يُعر الحدث اهتماماً. فقد بدت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب أيضاً غافيةً في منتصف العرض، حيث نُشرت صورة لها وهي مغمضة العينين.


كما تعرّض نائب الرئيس جيه دي فانس لانتقادات لإحضاره أطفاله إلى العرض العسكري. حضر فانس برفقة زوجته أوشا وأطفاله الثلاثة. ووصف بعض المشاهدين الأطفال بأنهم "خارجون عن السيطرة" خلال المراسم.  
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