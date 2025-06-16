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عربي-دولي

بوتين وأردوغان بحثا التصعيد بين إسرائيل وإيران.. ودعوة إلى وقف الصراع

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:07
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الصراع بين إسرائيل وإيران، إلى جانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.
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وخلال المحادثات، شدد أردوغان على أن "دوامة العنف التي أشعلتها الهجمات الإسرائيلية على إيران تهدد أمن المنطقة بأسرها"، معتبراً أن "سلوك حكومة نتنياهو الخارج عن القانون يشكل خطراً واضحاً على النظام الدولي"، محذراً من أن المنطقة لا تحتمل اندلاع حرب جديدة.

من جانبه، أكد بوتين اتفاقه مع أردوغان على ضرورة وقف الصراعات في أسرع وقت ممكن وفسح المجال أمام الجهود الدبلوماسية. (روسيا اليوم)
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