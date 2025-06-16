بوتين وأردوغان بحثا التصعيد بين إسرائيل وإيران.. ودعوة إلى وقف الصراع

بحث ونظيره الصراع بين وإيران، إلى جانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفق ما أعلنت الرئاسة .

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وخلال المحادثات، شدد أردوغان على أن "دوامة العنف التي أشعلتها الهجمات على تهدد أمن المنطقة بأسرها"، معتبراً أن "سلوك حكومة نتنياهو الخارج عن القانون يشكل خطراً واضحاً على النظام الدولي"، محذراً من أن المنطقة لا تحتمل اندلاع حرب جديدة.



من جانبه، أكد اتفاقه مع أردوغان على ضرورة وقف الصراعات في أسرع وقت ممكن وفسح المجال أمام الجهود الدبلوماسية. (روسيا اليوم)