قريبا.. قد يعمل هاتفك المقبل بنظام "Trump Mobile"

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في خطوة جديدة قد تفتح جبهة تجارية وسياسية في آنٍ معًا، قدمت شركة DTTM Operations LLC، الذراع المختصة بإدارة العلامات التجارية للرئيس الأميركي ، طلبًا لاستخدام علامتي " " و"T1" في مجال الاتصالات المحمولة.الطلب الذي قُدِّم لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، يشمل خدمات الهاتف اللاسلكي، والهواتف المحمولة، وملحقاتها من أغطية وشواحن، إضافة إلى متاجر بيع التجزئة لهذه المنتجات. ورغم أن تسجيل العلامات لا يعني إطلاقًا وشيكًا للمشروع، إلا أن المحامي المختص بالعلامات التجارية جوش جيربن اعتبر أن "تفاصيل الطلبات تشير إلى جدية النوايا"، موضحًا أن محامي ترامب وقّع إقرارًا قانونيًا يؤكد نية حقيقية لطرح هذه المنتجات في الأسواق.لكن الطريق إلى "شبكة ترامب" ليس خاليًا من العقبات، إذ قد تعترض شركة T-Mobile على استخدام اسم "T1" باعتباره مشابهًا لعلامتها التجارية، فضلًا عن التحديات التنظيمية المحتملة، خصوصًا أن رئيس الفيدرالية، كار، يُعد من المعينين من قبل ترامب نفسه.ويأتي دخول ترامب المحتمل إلى قطاع الاتصالات، بينما يشهد المجال اهتمامًا متزايدًا من مشاهير آخرين، مثل رايان الذي سبق أن استثمر في "Mint Mobile"، والثلاثي الهوليوودي ويل أرنيت وجيسون بيتمان وشون هايز الذين أطلقوا مؤخرًا خدمة "SmartLess Mobile" المرتبطة بودكاستهم الشهير.هل تكون "شبكة ترامب" خطوة جديدة في بناء إمبراطوريته الإعلامية والتجارية؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة. (the verge)