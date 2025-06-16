وسط الحرب المستمرة.. إيران تمدد إلغاء الرحلات الجوية

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أعلنت تمديد إلغاء الرحلات الجوية حتى الساعة الثانية فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين).ويتضمن القرار تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية—محلية ودولية-، حفاظًا على سلامة المسافرين وسط التوترات الراهنةوأوضحت أن هذا القرار اتُخذ استنادًا إلى الظروف الاستثنائية الراهنة، مع دعوة الركاب لمتابعة آخر المستجدات عبر الموقع الرسمي للمنظمة، وتجنب التوجه إلى المطارات قبل صدور إشعار جديد. (العين)