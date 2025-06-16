دولة بدأت بإجلاء مواطنيها من إسرائيل

بدأت التشيك إجلاء مواطنيها من ، في ظل استمرار الهجمات الدموية بين وتل أبيب.

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وقالت السفيرة التشيكية فيرونيكا كوشينوفا سميغولوفا لوكالة الأنباء التشيكية، إن "قافلة غادرت براً الإثنين، ووصلت إلى حدود دولة مجاورة". (الامارات 24)