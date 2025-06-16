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دولة بدأت بإجلاء مواطنيها من إسرائيل

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:45
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بدأت جمهورية التشيك إجلاء مواطنيها من إسرائيل، في ظل استمرار الهجمات الدموية بين طهران وتل أبيب.
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وقالت السفيرة التشيكية في إسرائيل فيرونيكا كوشينوفا سميغولوفا لوكالة الأنباء التشيكية، إن "قافلة غادرت تل أبيب براً صباح اليوم الإثنين، ووصلت إلى حدود دولة مجاورة". (الامارات 24)

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