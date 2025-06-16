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عربي-دولي
دولة بدأت بإجلاء مواطنيها من إسرائيل
Lebanon 24
16-06-2025
|
07:45
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بدأت
جمهورية
التشيك إجلاء مواطنيها من
إسرائيل
، في ظل استمرار الهجمات الدموية بين
طهران
وتل أبيب.
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وقالت السفيرة التشيكية
في إسرائيل
فيرونيكا كوشينوفا سميغولوفا لوكالة الأنباء التشيكية، إن "قافلة غادرت
تل أبيب
براً
صباح اليوم
الإثنين، ووصلت إلى حدود دولة مجاورة". (الامارات 24)
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