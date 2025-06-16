رقم كبير.. روسيا سلمت أوكرانيا أكثر من 1000 جثة

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وتمثل عملية الإعادة الأخيرة المرحلة النهائية من اتفاق التبادل، ليصل إجمالي عدد الجثث التي أعيدت بموجب الاتفاق إلى 6057.وتم تنسيق العملية من قبل جهاز الأمن الأوكراني والجيش ووزارة الداخلية ومؤسسات الدولة والدفاع الأخرى، بمساعدة .وأكد ، مساعد وعضو الوفد الروسي في محادثات إسطنبول ، أن تسلمت جثث 78 عسكريا متوفى.وأسفرت المفاوضات التي جرت في إسطنبول في الثاني من حزيران عن أوسع اتفاق لتبادل الأسرى والجثث في الحرب الشاملة، على الرغم من عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار .