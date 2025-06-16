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عربي-دولي

رقم كبير.. روسيا سلمت أوكرانيا أكثر من 1000 جثة

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:48
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أعلنت هيئة تنسيق معاملة أسرى الحرب في أوكرانيا اليوم الخميس 16 حزيران أن أوكرانيا تسلمت جثث 1245 جنديا ومواطنا أوكرانيا بموجب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات السلام الأخيرة في إسطنبول.
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وتمثل عملية الإعادة الأخيرة المرحلة النهائية من اتفاق التبادل، ليصل إجمالي عدد الجثث الأوكرانية التي أعيدت بموجب الاتفاق إلى 6057.

وتم تنسيق العملية من قبل جهاز الأمن الأوكراني والجيش ووزارة الداخلية ومؤسسات الدولة والدفاع الأخرى، بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وأكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعضو الوفد الروسي في محادثات إسطنبول ، أن روسيا تسلمت جثث 78 عسكريا متوفى.

وأسفرت المفاوضات التي جرت في إسطنبول في الثاني من حزيران عن أوسع اتفاق لتبادل الأسرى والجثث في الحرب الشاملة، على الرغم من عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار .


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