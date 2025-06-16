بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!

قُتِلَت الفنانة التشكيلية منصورة عليخاني في غارة إسرائيليّة، استهدفت .

Advertisement

وكانت عليخاني رسامة بارزة وموهوبة، وعُرفت بأسلوبها التعبيري الذي يعكس الهوية الثقافية والدينية الإيرانية.

وقبل مقتلها، كانت منصورة منشغلة برسم لوحة عاشورائية تُعبّر عن مأساة كربلاء. (الجديد)