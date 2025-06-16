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عربي-دولي

بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!

Lebanon 24
16-06-2025 | 08:00
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قُتِلَت الفنانة التشكيلية الإيرانية منصورة عليخاني في غارة إسرائيليّة، استهدفت طهران.
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وكانت عليخاني رسامة بارزة وموهوبة، وعُرفت بأسلوبها التعبيري الذي يعكس الهوية الثقافية والدينية الإيرانية.
 
وقبل مقتلها، كانت منصورة منشغلة برسم لوحة عاشورائية تُعبّر عن مأساة كربلاء. (الجديد)
 
 
وفاة الفنانة الإيرانية منصورة عليخاني بغـ ـارة إسرائيلية على طهران
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