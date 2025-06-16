مع اشتعال الشرق الأوسط.. هذا ما ينتظر أسعار الذهب

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وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في ، اقترب من تحطيم رقمه القياسي التاريخي، بينما فشلت بيتكوين في مواكبة الزخم، مما يعزز التشكيك في قدرتها على أداء دور الملاذ الآمن في أوقات الأزمات.وسجل الذهب، يوم الإثنين، ارتفاعًا إلى 3,450 دولارًا للأونصة، مقتربًا بفارق 50 دولارًا فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في نيسان الماضي عند 3,500 دولار، بحسب بيانات “تريدينغ فيو”. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتصاعد المخاوف الجيوسياسية بعد الضربة الأخيرة على ، بالإضافة إلى استمرار الضغوط التضخمية عالمياً.وبخلاف الذهب، لم تتمكن بيتكوين من اللحاق بموجة الصعود، حيث ارتفعت بنسبة 13% فقط منذ بداية العام، وتداولت مؤخرًا عند نحو 107,013 دولار، بانخفاض 5.3% عن ذروتها المسجلة في أيار عند 111,800 دولار.ويرى خبراء أن بيتكوين لا تزال تُعامل كأصل عالي المخاطر، على غرار الأسهم، وليس كملاذ آمن شبيه بالذهب. وقال ، محلل الأسواق في IG Markets، إن تحركات بيتكوين لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بأداء التقليدية، لا سيما العقود الآجلة للأسهم الأميركية.من جانبه، أكد نيك روك، مدير أبحاث LVRG، أن "سردية الذهب الرقمي" المرتبطة ببيتكوين بدأت تتلاشى، مع تزايد تركيز المتداولين على تقلباتها السريعة وظروف السيولة، ما يجعلها أكثر ارتباطًا بالأصول الخطرة منها بالتحوطات الدفاعية. (investing)