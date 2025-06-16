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عربي-دولي

أُصيب في غارة إسرائيليّة... إليكم آخر خبر عن مستشار خامنئي

Lebanon 24
16-06-2025 | 08:22
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بعدما أصيب بهجمات إسرائيلية على طهران قبل أيام، أفادت مصادر مطلعة أن علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى، وذلك نتيجة إصابات بالغة تعرّض لها خلال هجوم يوم الجمعة 13 حزيران.
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وأشار الفريق الطبي إلى أن الأطباء تمكنوا من السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي لحقت به جراء الانفجار، إلا أن المضاعفات الشديدة التي أصابت أعضاءه الداخلية لا تزال تشكل خطراً على حياته.

وأضاف أن الوضع لا يسمح حتى الآن بإصدار حكم نهائي حول حالته، لكن المسار العلاجي شهد بعض التقدّم خلال الأيام القليلة الماضية. (العربية)
 
 
 
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