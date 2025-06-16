في سوريا.. ضبط مستودع صواريخ

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أعلنت اليوم الإثنين، ضبط مستودع يحتوي صواريخ من طراز "غراد" في جنوب البلاد.وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد عمران، في بيان صحفي نشرته الداخلية على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم، إنه "في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة درعا، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات في مدينة نوى من ضبط مستودع يحتوي على صواريخ من طراز غراد، كانت مخبأة داخل إحدى المزارع في ريف درعا الغربي".وأضاف، أنه "جرى التعامل مع المستودع وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وتمت مصادرة الصواريخ أصولاً".وأكد عمران أن قيادة الأمن الداخلي لديها عزم ثابت على أداء الواجب الوطني بكل مسؤولية، حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل في جميع أرجاء المحافظة.