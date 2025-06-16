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عربي-دولي
في سوريا.. ضبط مستودع صواريخ
Lebanon 24
16-06-2025
|
08:51
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أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
اليوم الإثنين، ضبط مستودع يحتوي صواريخ من طراز "غراد"
بريف
درعا
الغربي
في جنوب البلاد.
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وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد
شاهر
عمران، في بيان صحفي نشرته الداخلية على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم، إنه "في إطار الجهود التي تبذلها
قيادة الأمن الداخلي
لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة درعا، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات
مديرية الأمن الداخلي
في مدينة نوى من ضبط مستودع يحتوي على صواريخ من طراز غراد، كانت مخبأة داخل إحدى المزارع في ريف درعا الغربي".
وأضاف، أنه "جرى التعامل مع المستودع وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وتمت مصادرة الصواريخ أصولاً".
وأكد عمران أن قيادة الأمن الداخلي لديها عزم ثابت على أداء الواجب الوطني بكل مسؤولية، حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل في جميع أرجاء المحافظة.
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