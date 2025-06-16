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عربي-دولي
إسرائيل تقلّص قواتها في غزة وتعيد انتشارها داخلياً
Lebanon 24
16-06-2025
|
08:57
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
، اليوم الاثنين، سحب الفرقة 98 من
قطاع غزة
وتعزيز قواته عند حدود مصر والأردن.
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وذكرت إذاعة الجيش أن الفرقة 98، التي تضم قوات المظليين والكوماندوز وكانت تشارك في المناورات العسكرية داخل القطاع حتى انطلاق الحملة ضد
إيران
، قد انسحبت، فيما تبقى في القطاع أربع فرق عسكرية بحجم قوات مخفّض تواصل مهامها القتالية.
وأشارت الإذاعة إلى أن لواء ناحال غادر القطاع وانتقل إلى
الضفة الغربية
لتعزيز مهام الدفاع هناك، بديلاً عن وحدات
الجبهة الداخلية
التي تم استدعاؤها للقيام بعمليات إنقاذ وإغاثة في مواقع الدمار المختلفة داخل
إسرائيل
.
في المقابل، عزز الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود مع
الأردن
ومصر، حيث تم توسيع حجم القوة في
المنطقة الشرقية
مع الأردن إلى ثلاثة أضعاف لمواجهة احتمالات التسلل. (روسيا اليوم)
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