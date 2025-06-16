إسرائيل تقلّص قواتها في غزة وتعيد انتشارها داخلياً

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أعلن الجيش ، اليوم الاثنين، سحب الفرقة 98 من وتعزيز قواته عند حدود مصر والأردن.وذكرت إذاعة الجيش أن الفرقة 98، التي تضم قوات المظليين والكوماندوز وكانت تشارك في المناورات العسكرية داخل القطاع حتى انطلاق الحملة ضد ، قد انسحبت، فيما تبقى في القطاع أربع فرق عسكرية بحجم قوات مخفّض تواصل مهامها القتالية.وأشارت الإذاعة إلى أن لواء ناحال غادر القطاع وانتقل إلى لتعزيز مهام الدفاع هناك، بديلاً عن وحدات التي تم استدعاؤها للقيام بعمليات إنقاذ وإغاثة في مواقع الدمار المختلفة داخل .في المقابل، عزز الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود مع ومصر، حيث تم توسيع حجم القوة في مع الأردن إلى ثلاثة أضعاف لمواجهة احتمالات التسلل. (روسيا اليوم)