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عربي-دولي

طبيب سوري عذّب المعارضين خلال حكم الاسد.. هذا ما حلّ به في ألمانيا

Lebanon 24
16-06-2025 | 09:23
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قضت محكمة ألمانية في مدينة فرانكفورت اليوم بسجن الطبيب السوري "علاء موسى" مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وإدانته بتعذيب معارضين للنظام البائد، وذلك بعد محاكمة استمرت أكثر من ثلاثة أعوام.
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ووجهت المحكمة للطبيب اتهاماتٍ بتعذيب معارضي النظام البائد أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات عسكرية في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012، بينها مستشفى المزة العسكري (601)، المعروف بدوره في آلة التعذيب التابعة للنظام البائد.

وكانت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بدأت بمحاكمة الطبيب في كانون الثاني عام 2022، حيث امتدت محاكماتها لـ186 جلسة استمعت فيها إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبراء قانونيين.

وبحسب الإندبندنت يعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يصدر في قضية تشمل سوريين متهمين بالتعذيب، منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024، حيث حاكمت ألمانيا عدة مسؤولين سوريين سابقين في مثل هذه القضايا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكان علاء موسى وصل إلى ألمانيا عام 2015 وعمل في جراحة العظام إلى حين توقيفه عام 2020 بعدما تعرف عليه لاجئون سوريون آخرون أكدوا أنه كان يمارس عمله في مستشفيات عسكرية في دمشق وحمص، ومنذ اعتقاله ظل محبوساً على ذمة المحاكمة، ووجه ممثلو الادعاء إليه أكثر من 12 تهمة بالتعذيب واتهموه بقتل سجين. (سانا)
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