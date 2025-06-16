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بالفيديو.. كشف ورشة لتصنيع طائرات انتحارية ومواد متفجرة في إيران

Lebanon 24
16-06-2025 | 09:34
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أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط ورشة سرية مكوّنة من ثلاثة طوابق في مدينة ري، تم فيها العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، إلى جانب عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية، ومنصات إطلاق ومعدات متطورة لصناعة هذه الطائرات، حسب وكالة فارس.

وجاءت هذه العملية بعد تلقي بلاغ شعبي أفاد بحركات مشبوهة داخل أحد المنازل السكنية.
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