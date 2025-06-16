بالفيديو.. كشف ورشة لتصنيع طائرات انتحارية ومواد متفجرة في إيران

أعلنت عن ضبط ورشة سرية مكوّنة من ثلاثة طوابق في مدينة ري، تم فيها العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، إلى جانب عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية، ومنصات إطلاق ومعدات متطورة لصناعة هذه الطائرات، حسب .



وجاءت هذه العملية بعد تلقي بلاغ شعبي أفاد بحركات مشبوهة داخل أحد المنازل السكنية.

🔴 #ايران.. كشف ورشة لتصنيع طائرات انتحارية ومواد متفجرة



أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط ورشة سرية مكوّنة من ثلاثة طوابق في مدينة ري، تم فيها العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، إلى جانب عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية، ومنصات إطلاق ومعدات متطورة لصناعة هذه… pic.twitter.com/IJT3z9xYV9 — ABC العربية (@Abc_arabia1) June 16, 2025 Advertisement