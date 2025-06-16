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إقتصاد
حزمة عقوبات أوروبية جديدة.. اقتراح فرض قيود على سفر الدبلوماسيين الروس
Lebanon 24
16-06-2025
|
09:45
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في اجتماعٍ للممثلين الدائمين للاتحاد
الأوروبي
عُقد في
بروكسل
، قدّمت عدة دول أعضاء مقترحًا لفرض قيود على حركة الدبلوماسيين
الروس
في جميع أنحاء
الاتحاد الأوروبي
.
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ويأتي هذا المقترح في إطار المناقشات حول حزمة
العقوبات
الثامنة عشرة ضد
روسيا
، التي طرحتها
المفوضية الأوروبية
الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تحظى هذه الحزمة بموافقة سريعة من
الدول الأعضاء
.
قدمت المفوضية أيضًا عددًا من التعديلات على العقوبات المقترحة. تستهدف هذه التعديلات تحديدًا البرمجيات المستخدمة في قطاع
الخدمات المالية
. إلى جانب ذلك، فُرضت قيود جديدة تستهدف بيلاروسيا، مستشهدةً بدعمها المستمر للعمليات العسكرية الروسية ضد
أوكرانيا
.
تناولت المحادثات أيضًا مسألة العملات المشفرة وأهمية سد الثغرات التي قد تُمكّن من التحايل على العقوبات. ومن النقاط الرئيسية الأخرى التي نوقشت، النهج المنسق مع
مجموعة السبع
بشأن فرض سقف سعري على صادرات
النفط
الروسية
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