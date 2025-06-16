حزمة عقوبات أوروبية جديدة.. اقتراح فرض قيود على سفر الدبلوماسيين الروس

في اجتماعٍ للممثلين الدائمين للاتحاد عُقد في ، قدّمت عدة دول أعضاء مقترحًا لفرض قيود على حركة الدبلوماسيين في جميع أنحاء .

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ويأتي هذا المقترح في إطار المناقشات حول حزمة الثامنة عشرة ضد ، التي طرحتها الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تحظى هذه الحزمة بموافقة سريعة من .



قدمت المفوضية أيضًا عددًا من التعديلات على العقوبات المقترحة. تستهدف هذه التعديلات تحديدًا البرمجيات المستخدمة في قطاع . إلى جانب ذلك، فُرضت قيود جديدة تستهدف بيلاروسيا، مستشهدةً بدعمها المستمر للعمليات العسكرية الروسية ضد .



تناولت المحادثات أيضًا مسألة العملات المشفرة وأهمية سد الثغرات التي قد تُمكّن من التحايل على العقوبات. ومن النقاط الرئيسية الأخرى التي نوقشت، النهج المنسق مع بشأن فرض سقف سعري على صادرات الروسية