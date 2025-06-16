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عربي-دولي

جديد سقوط الطائرة الهندية.. خبير يكشف المفاجأة

Lebanon 24
16-06-2025 | 09:59
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قال خبير طيران إن لقطات جديدة لرحلة الخطوط الجوية الهندية AI171 تظهر أن الطائرة فقدت الطاقة بعد وقت قصير من إقلاعها.
وقال الطيار التجاري ستيف شرايبر إن الفيديو الجديد الأكثر وضوحا يظهر "فشل المحرك المزدوج" قبل تحطم الطائرة الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 241 راكبا.

وفي مقطع فيديو على قناته على يوتيوب ، قال الكابتن ستيف إنه استطاع رؤية "نتوء في بطن الطائرة" أسفل الجناح الأيمن للطائرة وتحت ذلك "نقطة رمادية صغيرة".

ويقول إن هذا يعني أن توربين الوصول السريع (RAT)، وهو توربين صغير يستخدم كمصدر بديل للطاقة، تم نشره على متن الطائرة قبل وقت قصير من تحطمها.

وفقا لستيف، هناك ثلاثة أسباب قد تدفع الطيار إلى نشر التوربين على طائرة بوينغ 787.

يتضمن ذلك فشلًا كهربائيًا هائلاً، أو فشلًا هيدروليكيًا هائلاً، أو فشلًا في المحرك المزدوج.

ويقول:" "تم تصميم RAT في الأصل باعتباره الملاذ الأخير المطلق، على افتراض أنه سيكون هناك فشل في المحرك المزدوج على ارتفاعات عالية.

لم يُصمَّم لطائرة على ارتفاع 400-500 قدم. ولكنه دليلٌ لنا.

أَضاف:" هذا دليلٌ لنا على أن عطلًا في المحركين، على الأرجح. ربما كانت مشكلةً كهربائية، أو هيدروليكية، أو ربما كان أحدهما. لكنني أعتقد أن حقيقة انحراف الطائرة عن السماء تعطي فكرة أن الأمر كان بسبب عطل في المحركين."
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وأضاف أن تقارير شهود العيان من الناجي الوحيد فيشواش كومار راميش (40 عاما) تقدم دليلا آخر حول كيفية تحطم الطائرة.

وقال فيشواش إن الطائرة شعرت وكأنها "عالقة في الهواء" وأن الأضواء بدأت "تومض باللونين الأخضر والأبيض".

ويعتقد ستيف أن هذا قد يحتوي على بعض المعلومات الحيوية وأضاف: "قال إنه قبل وقوع الحادث مباشرة، سمع دويًا قويًا ووميض الأضواء على الجانب الداخلي للطائرة".

ربما بسبب نشر جهاز RAT.

بالتوازي، استبعدت مواقع إلكترونية مثل aviation herald فشل المحرك المزدوج، لكن ستيف يعتقد أن الموقع "ربما أخطأ في ذلك" استنادًا إلى الأدلة التي شاهدها. (metro)
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