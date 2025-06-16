مشاهد من إيران... غارات إسرائيليّة عنيفة وتحذير عاجل للسكان في طهران

عاجل | 3 انفجارات شرق العاصمة الإيرانية. pic.twitter.com/YIdyu76rNd
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 16, 2025
عاجل | 3 انفجارات شرق العاصمة الإيرانية. pic.twitter.com/YIdyu76rNd
عاجل | غارات إسرائيلية متتالية على محيط العاصمة الإيرانية طهران. pic.twitter.com/a5RKKYCdEv
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 16, 2025
عاجل | غارات إسرائيلية متتالية على محيط العاصمة الإيرانية طهران. pic.twitter.com/a5RKKYCdEv
#عاجـــــــــــــــــــــــل
قصف إسرائيلي جنوني على مواقع إيرانية غربي #طهران شاهد الفيديو 👇 pic.twitter.com/Hn0PuBevui
— صمرقع الجنوب (@AlgnoobNbil) June 16, 2025
#عاجـــــــــــــــــــــــل
قصف إسرائيلي جنوني على مواقع إيرانية غربي #طهران شاهد الفيديو 👇 pic.twitter.com/Hn0PuBevui
#VÎDEO - Artêşa Îsraîlê vê carê êrişî rojavayê Tehrana paytexta Îranê kir #Israel #Iran #iranisraelwar #Tahran #طهران #TelAviv #Haifa #تل_أبيب pic.twitter.com/sAuDvxZk7P
— RudawKurdi (@RudawKurdi) June 16, 2025
#VÎDEO - Artêşa Îsraîlê vê carê êrişî rojavayê Tehrana paytexta Îranê kir #Israel #Iran #iranisraelwar #Tahran #طهران #TelAviv #Haifa #تل_أبيب pic.twitter.com/sAuDvxZk7P