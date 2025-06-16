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عربي-دولي

مشاهد من إيران... غارات إسرائيليّة عنيفة وتحذير عاجل للسكان في طهران

Lebanon 24
16-06-2025 | 10:06
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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانيّة، أنّ غارات إسرائيلية استهدفت منشآت عسكريّة غربي طهران.
 
 
وأشارت وسائل إعلام إيرانيّة إلى وقوع عدّة انفجارات ضخمة في غرب وشرق طهران.
 
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ"إي بي سي": "هجماتنا على إيران مستمرّة طالما لزم الأمر".
 
 
وقال مسؤول إيرانيّ لوكالة "تسنيم" "إذا هاجمت إسرائيل مبان سكنية فلن يبقى في إسرائيل مكان آمن".
 
 
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وكان الجيش الإسرائيليّ وجّه "إنذاراً عاجلاً إلى السكان والعاملين والمتواجدين في مربع 3 في طهران"، وأشار إلى أنّه سيقوم بقصف "بنى عسكريّة للنظام الإيرانيّ".
 
 
 
وفي سياق منفصل، أعلنت وسائل إعلام إيرانيّة، أنّ "أجهزة الأمن في طهران اعتقلت خلية تتعاون مع إسرائيل مؤلفة من 28 عنصراً".
 
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