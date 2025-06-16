مشاهد من إيران... غارات إسرائيليّة عنيفة وتحذير عاجل للسكان في طهران

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانيّة، أنّ غارات إسرائيلية استهدفت منشآت عسكريّة غربي .

وأشارت وسائل إعلام إيرانيّة إلى وقوع عدّة انفجارات ضخمة في غرب وشرق طهران.

وقال المتحدث باسم الجيش لـ"إي بي سي": "هجماتنا على مستمرّة طالما لزم الأمر".

وقال مسؤول إيرانيّ لوكالة "تسنيم" "إذا هاجمت مبان سكنية فلن يبقى في إسرائيل مكان آمن".

عاجل | 3 انفجارات شرق . pic.twitter.com/YIdyu76rNd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 16, 2025 Advertisement

عاجل | غارات إسرائيلية متتالية على محيط العاصمة طهران. pic.twitter.com/a5RKKYCdEv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 16, 2025

#عاجـــــــــــــــــــــــل



قصف إسرائيلي جنوني على مواقع إيرانية غربي #طهران شاهد الفيديو 👇 pic.twitter.com/Hn0PuBevui — صمرقع الجنوب (@AlgnoobNbil) June 16, 2025



وكان الجيش الإسرائيليّ وجّه "إنذاراً عاجلاً إلى السكان والعاملين والمتواجدين في مربع 3 في طهران"، وأشار إلى أنّه سيقوم بقصف "بنى عسكريّة للنظام الإيرانيّ".