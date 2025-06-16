بزشكيان: ألحقنا أضراراً جسيمة بإسرائيل وسنرد بعنف أكبر إن لزم الأمر

أكد الرئيس مسعود بزشكيان اليوم الإثنين، أن بلاده ألحقت أضراراً كبيرة بإسرائيل رداً على هجماتها المتواصلة.

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وخلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، شدد بزشكيان على أن وجهت بالفعل ضربات مؤلمة لإسرائيل، مطالباً بالتحرك لكبح جماحها، محذراً من أن سترد بعنف أشد في حال استمرار الاعتداءات.



وقال بزشكيان: "إذا لم تضع الحكومة الأميركية حداً لهذا النظام الوحشي الذي ينشر الفوضى في المنطقة، فسنضطر إلى توجيه رد أقوى وأشد رعباً من السابق".



من جهة ثانية، أدان كل من والرئيس ، اليوم الإثنين، العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدين أنها تشكل انتهاكاً لميثاق والقانون الدولي.



ودعا الرئيسان وأردوغان إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وحثّا على اللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة كافة الملفات الخلافية، بما في ذلك البرنامج الإيراني. (سبوتنيك)