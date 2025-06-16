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عربي-دولي

بزشكيان: ألحقنا أضراراً جسيمة بإسرائيل وسنرد بعنف أكبر إن لزم الأمر

Lebanon 24
16-06-2025 | 10:01
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الإثنين، أن بلاده ألحقت أضراراً كبيرة بإسرائيل رداً على هجماتها المتواصلة.
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وخلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، شدد بزشكيان على أن إيران وجهت بالفعل ضربات مؤلمة لإسرائيل، مطالباً الولايات المتحدة بالتحرك لكبح جماحها، محذراً من أن طهران سترد بعنف أشد في حال استمرار الاعتداءات.

وقال بزشكيان: "إذا لم تضع الحكومة الأميركية حداً لهذا النظام الوحشي الذي ينشر الفوضى في المنطقة، فسنضطر إلى توجيه رد أقوى وأشد رعباً من السابق".

من جهة ثانية، أدان كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، مؤكدين أنها تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ودعا الرئيسان بوتين وأردوغان إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وحثّا على اللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة كافة الملفات الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني. (سبوتنيك)
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