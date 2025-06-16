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عربي-دولي

لفترة غير محددة.. باكستان تقرر غلق الحدود مع إيران

Lebanon 24
16-06-2025 | 10:34
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أغلقت باكستان جميع معابرها الحدودية مع إيران لفترة غير محددة، حسبما قال مسؤولون إقليميون اليوم الاثنين، في وقت تتبادل فيه إسرائيل وإيران الضربات العسكرية وتهددان بشن المزيد.
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وقال المسؤول في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران، قادر باخش بيركاني، لوكالة فرانس برس: "المرافق الحدودية في جميع المقاطعات الخمس، جاغي وواشك وبنجكور وكيج وكوادر، تم إغلاقها".
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