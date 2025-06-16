لفترة غير محددة.. باكستان تقرر غلق الحدود مع إيران

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أغلقت باكستان جميع معابرها الحدودية مع لفترة غير محددة، حسبما قال مسؤولون إقليميون اليوم الاثنين، في وقت تتبادل فيه وإيران الضربات العسكرية وتهددان بشن المزيد.وقال المسؤول في إقليم المحاذي لإيران، قادر باخش بيركاني، لوكالة فرانس برس: "المرافق الحدودية في جميع الخمس، جاغي وواشك وبنجكور وكيج وكوادر، تم إغلاقها".