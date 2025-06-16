Advertisement

عربي-دولي

دمار رفح وجباليا يتجاوز ما شهدته هيروشيما وناغازاكي (صورة)

Lebanon 24
16-06-2025 | 10:56
A-
A+
Doc-P-1376871-638856936705844666.jpg
Doc-P-1376871-638856936705844666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد مرور عشرين شهرًا على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن حجم الدمار في مدن قطاع غزة، ولا سيما رفح ومخيم جباليا، بلغ مستويات تفوق ما حدث في هيروشيما وناغازاكي بعد القصف النووي الأميركي في الحرب العالمية الثانية.
Advertisement

وفي الأيام الأولى للحرب، أثار وزير التراث الإسرائيلي عميخاي إلياهو جدلًا واسعًا حين لم يستبعد استخدام قنبلة نووية ضد غزة. ورغم أن هذا التهديد لم يُنفذ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن دمار هائل يفوق التصور. وبحسب الصحيفة، كان عدد سكان رفح الكبرى عشية الحرب 275 ألف نسمة، فيما كان يقطن مخيم جباليا نحو 56 ألفًا، وبيت لاهيا 108 آلاف. واليوم، لم يتبق من هذه المناطق سوى أنقاض، فصور الأقمار الصناعية الحديثة تُظهر رفح وقد تحولت إلى سطح رمادي مغطى بالركام، بعد أن كانت قبل الحرب مدينة نابضة بالحياة، تضم أحياءً سكنية ومساجد وساحات عامة ومزارع ودفيئات زراعية.

وتضيف هآرتس أن الجيش الإسرائيلي مارس سياسة تدمير منهجي، طالت أحياءً كاملة في المدن الكبرى، كغزة وخان يونس. ومن أبرز الأمثلة، حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، الذي مُحي بالكامل عن وجه الأرض.

وتشير التقديرات إلى أن ثلثي مباني قطاع غزة دُمرت أو تضررت جراء الحرب، أي نحو 174,000 مبنى من أصل حوالي 250,000. شمل ذلك المباني السكنية، والبنية التحتية، والمستشفيات، ودور العبادة، والمراكز التجارية، والأسواق.

كما طالت الهجمات المؤسسات التعليمية، حيث دُمرت أو تضررت 2300 منشأة تعليمية. وتُظهر الإحصاءات أن 501 مدرسة من أصل 564 باتت بحاجة إلى إعادة بناء أو إصلاح شامل. وتقدّر الأمم المتحدة أن حوالي 90,000 مبنى دُمّر أو لحق به دمار جسيم، فيما تضرر 52,000 مبنى آخر بشكل متوسط، و33,000 تظهر عليها علامات دمار إضافية لم يُحدد حجمها بدقة.

وبهذه الأرقام، ترسم "هآرتس" صورة عن حجم الكارثة التي حلّت بغزة، مشيرة إلى أن حجم التدمير الحالي يُعد من بين الأسوأ في تاريخ الحروب الحديثة، ويعكس آثارًا تفوق حتى استخدام السلاح النووي، ولكن بأدوات تقليدية وتكتيك مبرمج. (ارم نيوز)
 
ddd44de1-f4ee-4bd2-aa2f-c26a145273ac
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قطاع غزة من العودة الى مناطق بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون
lebanon 24
16/06/2025 20:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: قتال ضار لا يزال مستمرا في منطقة العملية بجباليا
lebanon 24
16/06/2025 20:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: نأمل ان تشهد الأيام المقبلة إعادة اعمار الجنوب ونهاية المأساة والدمار والحروب
lebanon 24
16/06/2025 20:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
lebanon 24
16/06/2025 20:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:06 | 2025-06-16
13:05 | 2025-06-16
13:04 | 2025-06-16
13:02 | 2025-06-16
12:56 | 2025-06-16
12:50 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24