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عربي-دولي
القبض على مشتبه بالتجسس لصالح إيران داخل إسرائيل
Lebanon 24
16-06-2025
|
11:30
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اعتقلت المخابرات
الإسرائيلية
، اليوم الاثنين، إسرائيلياً للاشتباه في تجسسه لصالح
إيران
.
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تأتي تلك التطورات فيما أعلنت السلطات
الإيرانية
، بوقت سابق اليوم، أنها اعتقلت العشرات من "المخربين والجواسيس" المرتبطين بإسرائيل منذ بدء الصراع، الجمعة الفائت، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
يذكر أن
الشرطة الإسرائيلية
كانت أعلنت، أمس الأحد، أنها ألقت القبض على إسرائيليَيْن بتهمة التخابر مع إيران "خلال الأيام الأخيرة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وقالت الشرطة في بيان: "في عملية مشتركة لجهاز
الشاباك
ووحدة اليمام، تم الليلة (15/6)، القبض على مواطنين إسرائيليَيْن، بشبهة التورط في قضية أمنية بإيعاز من جهات استخباراتية إيرانية"، حسب فرانس برس. (العربية)
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