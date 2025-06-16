القبض على مشتبه بالتجسس لصالح إيران داخل إسرائيل

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اعتقلت المخابرات ، اليوم الاثنين، إسرائيلياً للاشتباه في تجسسه لصالح .تأتي تلك التطورات فيما أعلنت السلطات ، بوقت سابق اليوم، أنها اعتقلت العشرات من "المخربين والجواسيس" المرتبطين بإسرائيل منذ بدء الصراع، الجمعة الفائت، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.يذكر أن كانت أعلنت، أمس الأحد، أنها ألقت القبض على إسرائيليَيْن بتهمة التخابر مع إيران "خلال الأيام الأخيرة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).وقالت الشرطة في بيان: "في عملية مشتركة لجهاز ووحدة اليمام، تم الليلة (15/6)، القبض على مواطنين إسرائيليَيْن، بشبهة التورط في قضية أمنية بإيعاز من جهات استخباراتية إيرانية"، حسب فرانس برس. (العربية)