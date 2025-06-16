ترامب يرفض التصعيد مع إيران رغم ضغوط الجمهوريين للتدخل العسكري... صحيفة تتحدث

Advertisement

ووفقا لما نقلته شبكة " إن" عن مصادر مطلعة رفض خلال عطلة نهاية الأسبوع خطة إسرائيلية لتصفية المرشد الأعلى علي خامنئي. إلا أن التصعيد في المنطقة مستمر، وفي حال قامت إيران باستهداف منشآت أمريكية، فقد تضطر للرد بقوة.وفيما يتصاعد الضغط ، دعا السابق مايك بنس إلى ضرورة استعداد لدعم و"تدمير البرنامج الإيراني" إذا لم تتراجع عن مواقفها. كما حث السيناتور ليندسي غراهام ترامب على "المضي حتى النهاية" في حال فشلت الدبلوماسية.وأوضحت "سي إن إن" أن ترامب يواجه معضلة سياسية واستراتيجية، حيث يتعارض التزامه بشعار "أمريكا أولا" الرافض للتورط في صراعات مع الضغوط المتزايدة للتدخل. كما يخشى ترامب من تأثير أي ضربة لإيران على شعبيته السياسية.ويشكل التصعيد الحالي اختبارا صعباً لعقيدة ترامب الخارجية التي تهدف لتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة للتنمية والتجارة، كما عبر عن ذلك في مايو بدعوته لتصدير التكنولوجيا بدلا من الإرهاب وبناء المدن بدلا من تدميرها.