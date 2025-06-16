Advertisement

عربي-دولي

ترامب يرفض التصعيد مع إيران رغم ضغوط الجمهوريين للتدخل العسكري... صحيفة تتحدث

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1376889-638856951612251140.png
Doc-P-1376889-638856951612251140.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجنب التورط في حرب مفتوحة مع إيران، لكنه يواجه ضغوطا متزايدة من الجمهوريين الذين يصرون على التدخل العسكري.
Advertisement


ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة رفض ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع خطة إسرائيلية لتصفية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. إلا أن التصعيد في المنطقة مستمر، وفي حال قامت إيران باستهداف منشآت أمريكية، فقد تضطر واشنطن للرد بقوة.


وفيما يتصاعد الضغط الجمهوري، دعا نائب الرئيس السابق مايك بنس إلى ضرورة استعداد الولايات المتحدة لدعم إسرائيل و"تدمير البرنامج النووي الإيراني" إذا لم تتراجع طهران عن مواقفها. كما حث السيناتور ليندسي غراهام ترامب على "المضي حتى النهاية" في حال فشلت الدبلوماسية.


وأوضحت "سي إن إن" أن ترامب يواجه معضلة سياسية واستراتيجية، حيث يتعارض التزامه بشعار "أمريكا أولا" الرافض للتورط في صراعات الشرق الأوسط مع الضغوط المتزايدة للتدخل. كما يخشى ترامب من تأثير أي ضربة لإيران على شعبيته السياسية.


ويشكل التصعيد الحالي اختبارا صعباً لعقيدة ترامب الخارجية التي تهدف لتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة للتنمية والتجارة، كما عبر عن ذلك في مايو بدعوته لتصدير التكنولوجيا بدلا من الإرهاب وبناء المدن بدلا من تدميرها.
مواضيع ذات صلة
أميركا ترفض تسليم أسلحة إضافية لأوكرانيا... صحيفة تتحدث
lebanon 24
16/06/2025 20:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة رجال الكرامة: نرفض أي تدخل عسكري أو أمني من خارج السويداء
lebanon 24
16/06/2025 20:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر: العمليات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن تشهد تصعيدا قريبا
lebanon 24
16/06/2025 20:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا: مستعدون للتدخل لخفض التصعيد بين الهند وباكستان
lebanon 24
16/06/2025 20:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:06 | 2025-06-16
13:05 | 2025-06-16
13:04 | 2025-06-16
13:02 | 2025-06-16
12:56 | 2025-06-16
12:50 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24