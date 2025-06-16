ترامب: إيران لن تربح هذه الحرب

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الاثنين، إن تريد إجراء محادثات بشأن خفض التصعيد مع ، وعليها أن تفعل ذلك على الفور "قبل فوات الأوان".وأضاف للصحافيين خلال قمة في "أقول إن إيران لن تربح هذه الحرب، وعليهم أن يجروا محادثات، وعليهم أن يتحدثوا على الفور قبل فوات الأوان".في غضون ذلك، صاغ قادة مجموعة السبع مسودة بيان مشترك بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل، لم يوقع عليه الرئيس الأميركي ترامب.وتدعو مسودة البيان، إسرائيل وإيران إلى تهدئة الصراع وتجنب المساس بالاستقرار الإقليمي، حسب ما نقلت وكالة " " عن مصادر.ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوقع على بيان مجموعة السبع الخاص بإسرائيل وإيران، وأكدت شبكة "CBS" أن ترامب لا ينوي التوقيع على البيان.(العربية)