عبر وسطاء عرب... هذا ما طلبته إيران من ترامب!

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ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن طهران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان نقل استعدادها لإظهار المرونة في المحادثات النووية إلى ، شرط التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وذكرت أن طهران اشترطت عدم انخراط بشكل مباشر في الهجمات العسكرية الجارية.وأضافت أن طهران بعثت رسائل غير رسمية إلى إسرائيل تشير فيها إلى ضرورة احتواء التصعيد لما فيه مصلحة الطرفين.وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الضربات الجوية ، التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، وأسفرت عن مقتل عدد من قادة سلاح الجو ، ما أدى إلى زيادة عزلة المرشد الأعلى علي خامنئي.ورغم ذلك تضيف " تايمز"، أن التقاير تشير إلى أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية كانت محدودة، ما يرجح حاجة إسرائيل إلى حملة طويلة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.