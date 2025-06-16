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عربي-دولي

عبر وسطاء عرب... هذا ما طلبته إيران من ترامب!

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:53
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قالت صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز اليوم الاثنين إن طهران لجأت إلى وسطاء عرب لطلب الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدام نفوذه لإقناع إسرائيل بالموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، مقابل إظهار إيران مرونة في المفاوضات النووية.
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ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن طهران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان نقل استعدادها لإظهار المرونة في المحادثات النووية إلى واشنطن، شرط التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكرت وول ستريت جورنال أن طهران اشترطت عدم انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الهجمات العسكرية الجارية.

وأضافت أن طهران بعثت رسائل غير رسمية إلى إسرائيل تشير فيها إلى ضرورة احتواء التصعيد لما فيه مصلحة الطرفين.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الضربات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، وأسفرت عن مقتل عدد من قادة سلاح الجو الإيراني، ما أدى إلى زيادة عزلة المرشد الأعلى علي خامنئي.

ورغم ذلك تضيف "نيويورك تايمز"، أن التقاير تشير إلى أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية كانت محدودة، ما يرجح حاجة إسرائيل إلى حملة طويلة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
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