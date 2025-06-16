أميركا تتحرك... طائرات تزويد بالوقود وحاملة إلى الشرق الأوسط!

غادرت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز" صباح الإثنين مياه بحر الجنوبي، متجهة غربًا نحو منطقة ، في ظل التصعيد القائم بين وإيران.

وبحسب بيانات موقع "Marine Traffic" لتتبع حركة الملاحة، بدأت "نيميتز" تحركها غربًا بعد إلغاء زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع إلى مدينة دانانغ في وسط فيتنام.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاستقبال الرسمي الذي كان مرتقبًا في 20 حزيران أُلغي، عقب إبلاغ السفارة الأميركية في هانوي الجهات الفيتنامية بـ"متطلبات عملياتية طارئة" حالت دون تنفيذ الزيارة.

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وكانت المجموعة القتالية لحاملة الطائرات "نيميتز" قد نفذت في الأسبوع الماضي عمليات أمنية بحرية في بحر الصين الجنوبي، في إطار ما وصفته قيادة الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ بأنه جزء من الوجود الروتيني للبحرية الأميركية في منطقة الهندو-باسيفيك.وأظهرت بيانات حركة الملاحة صباح الاثنين أن "نيميتز" تتجه غربا نحو الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران.ومن جهتهما، كشف مسؤولان أميركيان لوكالة " "، الإثنين، أن الجيش الأميركي نقل عددا كبيرا من طائرات التزود بالوقود إلى ، في خطوة تهدف إلى توفير خيارات للرئيس مع تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط.وأكد المسؤولان أن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" تتجه نحو الشرق الأوسط، وسط تصعيد غير مسبوق بين وإسرائيل، إلا أن أحدهما أوضح أن التحرك المتعلق بالحاملة تم التخطيط له مسبقا.وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه والمنطقة الإقليمية برمتها توترا متزايدا، وسط تحذيرات دولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة شاملة قد تشمل أطرافا دولية. (سكاي نيوز)