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عربي-دولي

طهران تبلغ أنقرة: نردع ولا نُصعّد والدفاع عن النفس حق مشروع

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:35
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أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "لا تسعى لتوسيع نطاق النزاع مع إسرائيل".
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كما شدد في الوقت ذاته على أن طهران "ستتصدى بقوة لأي اعتداء تتعرض له". وجاءت هذه التصريحات في إطار التبادل الدبلوماسي بين البلدين لاحتواء التصعيد الإقليمي الأخير.

وأوضح بزشكيان أن موقف إيران ينطلق من مبدأ الردع والدفاع عن النفس، بينما أشار إلى أهمية التضامن الإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة. من جانبه، أكد الرئيس التركي على ضرورة تجنب تصعيد الأوضاع في المنطقة، معربا عن استعداد أنقرة لمواصلة جهود الوساطة. (روسيا اليوم)
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