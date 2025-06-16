طهران تبلغ أنقرة: نردع ولا نُصعّد والدفاع عن النفس حق مشروع

Advertisement

أعلن الرئيس مسعود بزشكيان خلال محادثة هاتفية مع الرئيس أن بلاده "لا تسعى لتوسيع نطاق النزاع مع ".كما شدد في الوقت ذاته على أن "ستتصدى بقوة لأي اعتداء تتعرض له". وجاءت هذه التصريحات في إطار التبادل الدبلوماسي بين البلدين لاحتواء التصعيد الإقليمي الأخير.وأوضح بزشكيان أن موقف ينطلق من مبدأ الردع والدفاع عن النفس، بينما أشار إلى أهمية التضامن الإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة. من جانبه، أكد الرئيس التركي على ضرورة تجنب تصعيد الأوضاع في المنطقة، معربا عن استعداد أنقرة لمواصلة جهود الوساطة. (روسيا اليوم)