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عربي-دولي

بينها "MQ-9" أميركية الصنع... إيران تعلن إسقاط 8 مسيّرات إسرائيلية متطورة قرب العراق

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:35
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أعلنت إيران يوم الاثنين، إسقاط ثماني طائرات مسيرة إسرائيلية متطورة بينها "MQ-9" أميركية الصنع غرب البلاد قرب الحدود العراقية، ولا تزال الدفاعات الإيرانية في حالة تأهب قصوى.
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ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية عن حاكم مدينة دهلران الواقعة قرب الحدود العراقية قوله: "إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت 8 طائرات مسيّرة إسرائيلية متطورة خلال تصديها لهجمات إرهابية شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من البلاد".

وأوضح أن "منظومة الدفاع الجوي الموحدة نجحت في رصد واستهداف المسيرات المعادية في سماء دهلران".

وأشار حاكم مدينة دهلران إلى أن جميع الطائرات التي تم إسقاطها كانت مزودة بتقنيات متقدمة.

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