بينها "MQ-9" أميركية الصنع... إيران تعلن إسقاط 8 مسيّرات إسرائيلية متطورة قرب العراق

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ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية عن حاكم مدينة دهلران الواقعة قرب الحدود العراقية قوله: "إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت 8 طائرات مسيّرة إسرائيلية متطورة خلال تصديها لهجمات إرهابية شنتها قوات على مناطق متفرقة من البلاد".وأوضح أن "منظومة الدفاع الجوي الموحدة نجحت في رصد واستهداف المسيرات المعادية في سماء دهلران".وأشار حاكم مدينة دهلران إلى أن جميع الطائرات التي تم إسقاطها كانت مزودة بتقنيات متقدمة.