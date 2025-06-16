برلين: لا نخطط لاستعادة مقاتلي "داعش" الألمان المعتقلين في سوريا

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أعلن ناطق باسم ، الاثنين، أن «ليست لديها خطط» لاستعادة مواطنيها الذين يقبعون داخل مراكز الاحتجاز في .وناشد أقارب المقاتلين السابقين في تنظيم «داعش»، الذين ما زالوا داخل السجون بسوريا، في رسالة مفتوحة بعثوا بها إلى ، الأحد، المسؤولين من أجل إعادة ذويهم.غير أن الناطق باسم قال في برلين إنه «لا توجد خطط لاستعادة الرجال الألمان المسجونين من شمال شرقي سوريا». وأضاف: «نتفهم بالطبع مخاوف أصحاب الرسالة بشأن أفراد أسرهم».ورداً على سؤال بشأن سبب عدم تقديم أي من الألمان المحتجزين إلى العدالة حتى الآن، قال الناطق إن «المفاوضات جارية حالياً بين الحكومة الانتقالية الجديدة في والإدارة المحلية». (الشرق الأوسط)