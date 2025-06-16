24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
برلين: لا نخطط لاستعادة مقاتلي "داعش" الألمان المعتقلين في سوريا
Lebanon 24
16-06-2025
|
12:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن ناطق باسم
وزارة الخارجية الألمانية
، الاثنين، أن
برلين
«ليست لديها خطط» لاستعادة مواطنيها الذين يقبعون داخل مراكز الاحتجاز في
سوريا
.
Advertisement
وناشد أقارب المقاتلين السابقين في تنظيم «داعش»، الذين ما زالوا داخل السجون بسوريا، في رسالة مفتوحة بعثوا بها إلى
الحكومة الألمانية
، الأحد، المسؤولين من أجل إعادة ذويهم.
غير أن الناطق باسم
وزارة الخارجية
الألمانية
قال في برلين إنه «لا توجد خطط لاستعادة الرجال الألمان المسجونين من شمال شرقي سوريا». وأضاف: «نتفهم بالطبع مخاوف أصحاب الرسالة بشأن أفراد أسرهم».
ورداً على سؤال بشأن سبب عدم تقديم أي من الألمان المحتجزين إلى العدالة حتى الآن، قال الناطق إن «المفاوضات جارية حالياً بين الحكومة الانتقالية الجديدة في
دمشق
والإدارة
الكردية
المحلية». (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام ألمانية: برلين أُبلغت بالهجوم الإسرائيلي على إيران قبل وقت قصير من وقوعه
Lebanon 24
وسائل إعلام ألمانية: برلين أُبلغت بالهجوم الإسرائيلي على إيران قبل وقت قصير من وقوعه
16/06/2025 22:02:47
16/06/2025 22:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي وصل إلى برلين للقاء المستشار الألماني (أ.ف.ب)
Lebanon 24
زيلينسكي وصل إلى برلين للقاء المستشار الألماني (أ.ف.ب)
16/06/2025 22:02:47
16/06/2025 22:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 10 عناصر من "داعش" في الصومال
Lebanon 24
مقتل 10 عناصر من "داعش" في الصومال
16/06/2025 22:02:47
16/06/2025 22:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: مقتل 3 واعتقال 4 من عناصر داعش خلال العملية الأمنية بحلب (العربية)
Lebanon 24
الداخلية السورية: مقتل 3 واعتقال 4 من عناصر داعش خلال العملية الأمنية بحلب (العربية)
16/06/2025 22:02:47
16/06/2025 22:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مزاعم السيطرة الجوية على طهران: تفكيك السردية الإسرائيلية
Lebanon 24
مزاعم السيطرة الجوية على طهران: تفكيك السردية الإسرائيلية
14:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهد بالفيديو.. إسرائيل تستهدف مقاتلات إف-14 في قلب طهران
Lebanon 24
شاهد بالفيديو.. إسرائيل تستهدف مقاتلات إف-14 في قلب طهران
14:55 | 2025-06-16
16/06/2025 02:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تسقط طائرة "إف-35" إسرائيلية في تبريز
Lebanon 24
إيران تسقط طائرة "إف-35" إسرائيلية في تبريز
14:47 | 2025-06-16
16/06/2025 02:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لتهدئة الوضع.. دول أوروبية تجري اتصالاً بعراقجي الليلة!
Lebanon 24
لتهدئة الوضع.. دول أوروبية تجري اتصالاً بعراقجي الليلة!
14:32 | 2025-06-16
16/06/2025 02:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيلي: نسعى للقضاء على خطر الصواريخ الإيرانية
Lebanon 24
وزير إسرائيلي: نسعى للقضاء على خطر الصواريخ الإيرانية
14:25 | 2025-06-16
16/06/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:00 | 2025-06-16
16/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
02:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
23:00 | 2025-06-15
15/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
08:00 | 2025-06-16
16/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
22:42 | 2025-06-15
15/06/2025 10:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-06-16
مزاعم السيطرة الجوية على طهران: تفكيك السردية الإسرائيلية
14:55 | 2025-06-16
شاهد بالفيديو.. إسرائيل تستهدف مقاتلات إف-14 في قلب طهران
14:47 | 2025-06-16
إيران تسقط طائرة "إف-35" إسرائيلية في تبريز
14:32 | 2025-06-16
لتهدئة الوضع.. دول أوروبية تجري اتصالاً بعراقجي الليلة!
14:25 | 2025-06-16
وزير إسرائيلي: نسعى للقضاء على خطر الصواريخ الإيرانية
14:23 | 2025-06-16
وزراء خارجية الخليج يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية-الإيرانية
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
16/06/2025 22:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
16/06/2025 22:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
16/06/2025 22:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24