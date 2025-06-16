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عربي-دولي

برلين: لا نخطط لاستعادة مقاتلي "داعش" الألمان المعتقلين في سوريا

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:50
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أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أن برلين «ليست لديها خطط» لاستعادة مواطنيها الذين يقبعون داخل مراكز الاحتجاز في سوريا.
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وناشد أقارب المقاتلين السابقين في تنظيم «داعش»، الذين ما زالوا داخل السجون بسوريا، في رسالة مفتوحة بعثوا بها إلى الحكومة الألمانية، الأحد، المسؤولين من أجل إعادة ذويهم.

غير أن الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية قال في برلين إنه «لا توجد خطط لاستعادة الرجال الألمان المسجونين من شمال شرقي سوريا». وأضاف: «نتفهم بالطبع مخاوف أصحاب الرسالة بشأن أفراد أسرهم».

ورداً على سؤال بشأن سبب عدم تقديم أي من الألمان المحتجزين إلى العدالة حتى الآن، قال الناطق إن «المفاوضات جارية حالياً بين الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق والإدارة الكردية المحلية». (الشرق الأوسط)

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