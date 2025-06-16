تصريح خطير جدًا.. هذا ما أكده نتنياهو بشأن اغتيال خامنئي!

Advertisement

وأشار إلى أن استهداف المرشد الأعلى الإيراني سينهي الصراع المستمر بين وإيران الذي اندلع أواخر الأسبوع الماضي، ولن يؤدي إلى تصعيده.وردا على سؤال من شبكة "إيه بي سي نيوز" حول تقارير تفيد بأن الرئيس الأميركي رفض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني خشية تصعيد الصراع، قال نتنياهو: "هذا لن يصعد الصراع، بل سينهيه".وأضاف نتنياهو: "عانينا من نصف قرن من الصراع نشره هذا النظام الذي يرعب الجميع في ، وقصف حقول في أرامكو وينشر الإرهاب والتخريب في كل مكان".وتابع: " تريد حربا لا تنتهي، وهي تقودنا إلى حافة حرب نووية. ما تقوم به إسرائيل في الواقع هو منع هذا، ووضع حد لهذا العدوان، ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا من خلال مواجهة قوى الشر".وعند سؤاله عما إذا كانت إسرائيل ستستهدف المرشد الأعلى بالفعل، أجاب نتنياهو بأن إسرائيل "تقوم بما يتوجب عليها فعله".