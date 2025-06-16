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عربي-دولي

تركيا: هجمات إسرائيل على إيران لها آثار أوسع نطاقاً

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:05
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، إن هجمات إسرائيل على إيران لا تثير قلق الإيرانيين فحسب وإنما ستكون لها آثار أوسع نطاقا.
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وأضاف إردوغان، في خطاب، أن تركيا مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك الوساطة بين إيران وإسرائيل. (الشرق الأوسط)
 
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