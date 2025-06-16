تركيا: هجمات إسرائيل على إيران لها آثار أوسع نطاقاً

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قال الرئيس إردوغان، اليوم الاثنين، إن هجمات على لا تثير قلق الإيرانيين فحسب وإنما ستكون لها آثار أوسع نطاقا.وأضاف إردوغان، في خطاب، أن مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك الوساطة بين إيران وإسرائيل. (الشرق الأوسط)