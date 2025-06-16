بالفيديو.. إسرائيل تستهدف شاحنة صواريخ إيرانية

#عاجل على الطريق الرئيسي بين طهران وقم: سلاح الجو يدمر شاحنة إضافية محملة بمنصة صواريخ أرض جو



❌قبل قليل تم رصد شاحنة إيرانية محملة بمنصة صواريخ أرض-جو على الطريق الرئيسي بين طهران وقم. بعد دقائق معدودة هاجم سلاح الجو الشاحنة ودمر المنصة والصواريخ.

❌نواصل اصطياد المنصات… pic.twitter.com/OFrZ9WL8L8