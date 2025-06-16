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عربي-دولي

بالفيديو.. إسرائيل تستهدف شاحنة صواريخ إيرانية

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:06
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زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّه تم رصد شاحنة إيرانية محملة بمنصة صواريخ أرض-جو على الطريق الرئيسي بين طهران وقم.
وقال بعد دقائق معدودة هاجم سلاح الجو الشاحنة ودمر المنصة والصواريخ. 
 
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