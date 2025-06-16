إسرائيل تكشف سبب استهداف مقر الإعلام الإيراني!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي عبر حسابه على منصة "اكس":



"الجيش يهاجم مقر الاعلام التابع للنظام المستخدم من قبل القوات المسلحة لاغراض عسكرية".



تابع: "أغار سلاح الجو اليوم بصورة دقيقة وبتوجيه استخباري دقيق من قبل هيئة الاستخبارات العسكرية على مركز الاعلام المستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية لأغراض عسكرية".



اضاف: "استخدمت القوات المسلحة هذا المقر بتغطية مدنية لتفعيل نشاطات عسكرية مستفيدة من وسائط وإمكانيات المقر".



ختم: "قبل تنفيذ الغارة حذر جيش الدفاع السكان المدنيين في المنطقة مسبقًا وبصورة فعالة، بما في ذلك من خلال اتصالات هاتفية، ثم هاجم المبنى بصورة دقيقة للتقليل قدر الإمكان من تضرر غير المتورطين".

#عاجل يهاجم مقر الاعلام التابع للنظام الإيراني المستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية لاغراض عسكرية



❌أغار سلاح الجو اليوم بصورة دقيقة وبتوجيه استخباري دقيق من قبل هيئة الاستخبارات العسكرية على مركز الاعلام المستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية لأغراض… pic.twitter.com/hsINiUDu0D — (@AvichayAdraee) June 16, 2025 Advertisement