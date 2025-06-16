إسرائيل تكشف سبب استهداف مقر الإعلام الإيراني!

#عاجل جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم مقر الاعلام التابع للنظام الإيراني المستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية لاغراض عسكرية
❌أغار سلاح الجو اليوم بصورة دقيقة وبتوجيه استخباري دقيق من قبل هيئة الاستخبارات العسكرية على مركز الاعلام المستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية لأغراض… pic.twitter.com/hsINiUDu0D
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 16, 2025
#عاجل جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم مقر الاعلام التابع للنظام الإيراني المستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية لاغراض عسكرية
❌أغار سلاح الجو اليوم بصورة دقيقة وبتوجيه استخباري دقيق من قبل هيئة الاستخبارات العسكرية على مركز الاعلام المستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية لأغراض… pic.twitter.com/hsINiUDu0D