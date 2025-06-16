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جولة جديدة من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية على اسرائيل

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:02
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في إطار عمليات القصف المتبادل بين الجانبين، أطلقت إيران مساء اليوم الإثنين جولة جديدة من الصواريخ والمسيّرات على مدن إسرائيل.  
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وقالت وسائل إعلام إيرانية إن إيران تستعد لأكبر وأعنف هجوم صاروخي في التاريخ على الأراضي الإسرائيلية". لكن لم يتضح بعض حجم الضربة أو الأضرار الناجمة عنها.

ودعا الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في طهران.

وكان هجوم إسرائيلي قد استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في وقت سابق الإثنين.(سكاي نيوز)

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