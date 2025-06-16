جولة جديدة من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية على اسرائيل

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في إطار عمليات القصف المتبادل بين الجانبين، أطلقت مساء اليوم الإثنين جولة جديدة من الصواريخ والمسيّرات على مدن .وقالت وسائل إعلام إيرانية إن إيران تستعد لأكبر وأعنف هجوم صاروخي في التاريخ على الأراضي ". لكن لم يتضح بعض حجم الضربة أو الأضرار الناجمة عنها.ودعا سكان إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في .وكان هجوم إسرائيلي قد استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون ، في وقت سابق الإثنين.(سكاي نيوز)