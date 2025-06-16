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كاتس: سنضرب "الديكتاتور الإيراني" في كل مكان

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:25
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل «ستضرب الديكتاتور الإيراني في كل مكان»، وذلك بعد أن قصف الطيران الإسرائيلي مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية في طهران.
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وأضاف كاتس، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل» أن «هيئة البث الدعائية والتحريضية التابعة للنظام الإيراني ضربها الجيش الإسرائيلي بعد عملية إخلاء واسعة النطاق للسكان المحليين». (الشرق الأوسط)
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