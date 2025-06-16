كاتس: سنضرب "الديكتاتور الإيراني" في كل مكان

Advertisement

قال ، اليوم الاثنين، إن «ستضرب في كل مكان»، وذلك بعد أن قصف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في .وأضاف ، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل» أن «هيئة البث الدعائية والتحريضية التابعة للنظام الإيراني ضربها الجيش الإسرائيلي بعد عملية إخلاء واسعة النطاق للسكان المحليين». (الشرق الأوسط)