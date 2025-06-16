Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات أمنية.. بريطانيا تطالب مواطنيها في إسرائيل بالتسجيل لدى السلطات

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1376996-638857024175676887.jpg
Doc-P-1376996-638857024175676887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نصحت بريطانيا، اليوم الاثنين، رعاياها في إسرائيل بأن يسجلوا لدى الحكومة البريطانية أنهم موجودون هناك، قائلة إنها تريد تكوين صورة عن الموجودين بالمنطقة في حال احتياجهم للمساعدة.
Advertisement

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحافيين، خلال مشاركته بقمة مجموعة السبع في كندا: «بالنسبة للمواطنين البريطانيين في إسرائيل، نقدم اليوم نصيحة لهم بتسجيل وجودهم هناك».
وقال المتحدث باسم ستارمر، في مؤتمر منفصل بلندن، إن المسؤولين يريدون جمع معلومات عن المواطنين البريطانيين في المنطقة.

وأضاف «رسالتنا الرئيسية إلى المواطنين البريطانيين في إسرائيل، هي اتباع نصائح السلطات المحلية بشأن البقاء بالقرب من الملاجئ... نطلق أيضاً بوابة (سجّل وجودك) للرعايا البريطانيين في إسرائيل من أجل بناء صورة أوضح عن الموجودين في المنطقة الذين قد يحتاجون إلى المساعدة».
ومضى قائلاً: «نحث الرعايا البريطانيين هناك على التسجيل على هذه البوابة عندما تصبح متاحة».
وأوضح المتحدث أن بريطانيا تعمل على زيادة الدعم اللوجيستي لمواطنيها الذين يغادرون إسرائيل براً عبر الأردن ومصر. وأضاف أن مسؤولي وزارة الخارجية موجودون على الحدود الأردنية.
(الشرق الأوسط)
 
مواضيع ذات صلة
مندوب بريطانيا: نطالب بالإفراج عن الموطفين الأممين المحتجزين لدى الحوثيين
lebanon 24
16/06/2025 22:03:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
lebanon 24
16/06/2025 22:03:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: لا شك لدي في أن السلطات في واشنطن ستعمل على حماية المجتمعات اليهودية والمؤسسات الإسرائيلية
lebanon 24
16/06/2025 22:03:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: زيلنسكي لا يريد وقف الأعمال القتالية لأنه يخشى فقدان السلطة
lebanon 24
16/06/2025 22:03:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:55 | 2025-06-16
14:47 | 2025-06-16
14:32 | 2025-06-16
14:25 | 2025-06-16
14:23 | 2025-06-16
14:09 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24