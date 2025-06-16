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عربي-دولي
تحذيرات أمنية.. بريطانيا تطالب مواطنيها في إسرائيل بالتسجيل لدى السلطات
Lebanon 24
16-06-2025
|
13:45
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نصحت
بريطانيا
، اليوم الاثنين، رعاياها
في إسرائيل
بأن يسجلوا لدى الحكومة
البريطانية
أنهم موجودون هناك، قائلة إنها تريد تكوين صورة عن الموجودين بالمنطقة في حال احتياجهم للمساعدة.
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وقال رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر للصحافيين، خلال مشاركته بقمة
مجموعة السبع
في
كندا
: «بالنسبة للمواطنين
البريطانيين
في
إسرائيل
، نقدم اليوم نصيحة لهم بتسجيل وجودهم هناك».
وقال المتحدث باسم ستارمر، في مؤتمر منفصل بلندن، إن المسؤولين يريدون جمع معلومات عن المواطنين البريطانيين في المنطقة.
وأضاف «رسالتنا الرئيسية إلى المواطنين البريطانيين في إسرائيل، هي اتباع نصائح السلطات المحلية بشأن البقاء بالقرب من الملاجئ... نطلق أيضاً بوابة (سجّل وجودك) للرعايا البريطانيين في إسرائيل من أجل بناء صورة أوضح عن الموجودين في المنطقة الذين قد يحتاجون إلى المساعدة».
ومضى قائلاً: «نحث الرعايا البريطانيين هناك على التسجيل على هذه البوابة عندما تصبح متاحة».
وأوضح المتحدث أن بريطانيا تعمل على زيادة الدعم اللوجيستي لمواطنيها الذين يغادرون إسرائيل براً عبر
الأردن
ومصر. وأضاف أن مسؤولي
وزارة الخارجية
موجودون على الحدود
الأردنية
.
(الشرق الأوسط)
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