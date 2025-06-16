عراقجي: اتصال هاتفي واحد من واشنطن يكفي لوقف الحرب الإسرائيلية

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اعتبر ، أن ورئيسها ، تستطيع وقف هجمات "باتصال هاتفي واحد".وقال ، اليوم الإثنين، إن اتصالا هاتفيا واحدا يكفي لوقف الحرب ، وتمهيد الطريق للعودة إلى الدبلوماسية.وأضاف عبر منصة "إكس" أن بلاده لم تبدأ الحرب، لكنها مستعدة للقتال حتى آخر لحظة، مشددا على أن الرد الإيراني على إسرائيل مستمر ما دامت الهجمات الإسرائيلية مستمرة.وحذر عراقجي من توريط الولايات المتحدة في الحرب، قائلاً إنه سيُدمر أي أمل في حل تفاوضي، وسيجلب "عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها، وربما تكون كارثية على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي".(سكاي نيوز)