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عربي-دولي
عراقجي: اتصال هاتفي واحد من واشنطن يكفي لوقف الحرب الإسرائيلية
Lebanon 24
16-06-2025
|
13:29
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اعتبر
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، أن
الولايات المتحدة
ورئيسها
دونالد ترامب
، تستطيع وقف هجمات
إسرائيل
"باتصال هاتفي واحد".
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وقال
وزير الخارجية
الإيراني
، اليوم الإثنين، إن اتصالا هاتفيا واحدا
من واشنطن
يكفي لوقف الحرب
الإسرائيلية
، وتمهيد الطريق للعودة إلى الدبلوماسية.
وأضاف
عراقجي
عبر منصة "إكس" أن بلاده لم تبدأ الحرب، لكنها مستعدة للقتال حتى آخر لحظة، مشددا على أن الرد الإيراني على إسرائيل مستمر ما دامت الهجمات الإسرائيلية مستمرة.
وحذر عراقجي من توريط الولايات المتحدة في الحرب، قائلاً إنه سيُدمر أي أمل في حل تفاوضي، وسيجلب "عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها، وربما تكون كارثية على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي".(سكاي نيوز)
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