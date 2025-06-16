خلال "إدارة الضربات على إيران".. صورة تجمع نتنياهو مع كاتس

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قام مكتب ، ، اليوم الاثنين، بنشر صورة له مع وقيادات "خلال إدارة الضربات على ".وكان قد أكد بوقت سابق اليوم، أن نجحت في السيطرة على سماء . وقال في تصريحات من قاعدة تل نوف الجوية بمنطقة رحوفوت في ، إن على سكان طهران إخلاء منازلهم، لأن إسرائيل ستتخذ بعض الإجراءات اللازمة، وفق تعبيره.إلى ذلك، شدد نتنياهو على أن إسرائيل "تتجه لتحقيق هدفين رئيسيين، وهما على التهديدين والصاروخي الإيرانيين".وختم مشدداً على أن إسرائيل "على طريق النصر".أتت تلك التصريحات بعدما توعد وزير الدفاع بتدفيع سكان طهران ثمناً باهظاً، قبل أن يتراجع ويوضح أنه قصد دفعهم إلى إخلاء منازلهم.كما جاءت فيما أكد الجيش الإسرائيلي تدمير ثلث منصات إطلاق الصواريخ في إيران.(العربية)