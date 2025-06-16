Advertisement

عربي-دولي

خلال "إدارة الضربات على إيران".. صورة تجمع نتنياهو مع كاتس

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1377021-638857040788559955.jpg
Doc-P-1377021-638857040788559955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بنشر صورة له مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقيادات "خلال إدارة الضربات على إيران".
Advertisement

وكان نتنياهو قد أكد بوقت سابق اليوم، أن إسرائيل نجحت في السيطرة على سماء طهران. وقال في تصريحات من قاعدة تل نوف الجوية بمنطقة رحوفوت في تل أبيب، إن على سكان طهران إخلاء منازلهم، لأن إسرائيل ستتخذ بعض الإجراءات اللازمة، وفق تعبيره.

إلى ذلك، شدد نتنياهو على أن إسرائيل "تتجه لتحقيق هدفين رئيسيين، وهما القضاء على التهديدين النووي والصاروخي الإيرانيين".

وختم مشدداً على أن إسرائيل "على طريق النصر".

أتت تلك التصريحات بعدما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بتدفيع سكان طهران ثمناً باهظاً، قبل أن يتراجع ويوضح أنه قصد دفعهم إلى إخلاء منازلهم.

كما جاءت فيما أكد الجيش الإسرائيلي تدمير ثلث منصات إطلاق الصواريخ في إيران.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية في مقابلة مع "فوكس نيوز": ناقشت مفاوضات إدارة ترامب مع إيران خلال اللقاء مع نتنياهو
lebanon 24
16/06/2025 22:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الضربات الإسرائيلية على إيران تحظى بدعم صريح من ترامب
lebanon 24
16/06/2025 22:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: الضربات على اليمن رسالة تحذير إلى إيران بأنها تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل هجوم حوثي ضد إسرائيل
lebanon 24
16/06/2025 22:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمّع شركات النفط" ينتخب مارون شماس رئيسًا وهيئة إدارية جديدة
lebanon 24
16/06/2025 22:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:55 | 2025-06-16
14:47 | 2025-06-16
14:32 | 2025-06-16
14:25 | 2025-06-16
14:23 | 2025-06-16
14:09 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24